Lille: "Je me suis mis à travailler beaucoup plus", Cabella explique son début de saison réussi

Arrivé au LOSC cet été après avoir connu la relégation avec Saint-Etienne, Rémy Cabella est de nouveau épanoui et décisif. Invité de l'After jeudi soir sur RMC, il a notamment expliqué s'être mis à "travailler beaucoup plus" depuis cet été.

A 32 ans, Rémy Cabella a vécu une première partie de saison particulièrement aboutie à Lille, où il est arrivé cet été, malgré quelques pépins physiques qui lui ont fait louper une poignée de matchs. "Je me suis mis à travailler beaucoup plus que les années précédentes, a-t-il confié jeudi soir dans l'After, sur RMC. Je travaillais mais là je travaille beaucoup plus, je m’investis encore plus. Je me suis bien préparé cet été."

Décisif dès son premier match avec le LOSC, lors de la première journée de Ligue 1, il a bien enchaîné. Sur le plan comptable, il en est à 3 buts et 4 passes décisives en 8 rencontres sous le maillot lillois, et ses bonnes performances ont fait de lui un titulaire désormais indiscutable.

Cabella assure avoir "l'envie de travailler encore plus, d’être encore meilleur". "Dès que je suis arrivé, on m’a montré beaucoup d’affection et j’avais envie de le redonner, ajoute l'ancien international. Ensuite quand vous avez autour de vous des joueurs techniques, avec la qualité qu’il y a, c’est encore plus facile, et je m’adapte aussi très vite. Mais c’est la qualité de l’équipe qui fait que je ressors un peu plus et que je prends un peu plus de plaisir."

La méthode Fonseca fait l'unanimité

Le milieu offensif lillois a également évoqué les principes de jeu du coach Paulo Fonseca, lui aussi arrivé au LOSC cet été. "Ce qu’on fait en match, c’est ce qu’on fait à l’entraînement. Dès qu’il est arrivé, il a mis son jeu en place. On ressort beaucoup de derrière, il n’y a pas beaucoup de jeu long. Il demande de ressortir les ballons par les milieux, de s’exprimer offensivement avec tous les joueurs qu’on a, d’être un peu plus libres. Mais il demande aussi beaucoup sur le plan défensif."

D'après Cabella, le coach et ses joueurs sont sur la même longueur d'ondes. "Ça prend bien parce qu’il a une très bonne méthode et c’est ce qu’on aime, explique le Français. Ça coincide bien. Il a les joueurs pour le faire et on se comprend bien." Pour le moment, Lille est assez peu récompensé du jeu produit avec une 7e place au classement et un seul point pris lors des deux derniers matchs importants, face à Rennes et Lyon.