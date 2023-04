Ligue 1: PSG, Lens, OM... qui a le meilleur calendrier dans la course au titre ?

Alors que la 30e journée s’est terminée ce dimanche, la Ligue 1 entre dans son sprint final. À huit matchs de la fin, seules deux équipes semblent en capacité de priver le PSG du titre: Lens et, dans une moindre mesure, l’OM. Focus sur le calendrier des trois équipes.

Dernière ligne droite pour la Ligue 1. Alors que le rideau s’est baissé sur la 30e journée ce dimanche avec le match nul entre Lorient et l’OM (0-0), deux formations semblent encore en mesure d’embêter le PSG dans la course au titre: Lens et Marseille.

Grâce à leur victoire au forceps face à Strasbourg vendredi (2-1), les Sang et Or sont revenus à six points de Paris à huit journées de la fin. Vainqueur de son côté de Nice samedi (2-0), le club de la capitale garde une marge de sécurité sur son dauphin. Mais les Lensois sont toujours en position d’embêter les Parisiens grâce à la confrontation directe qui se profile entre les deux équipes ce samedi (21h) lors du choc au sommet de la 31e journée. En cas de résultat favorable au Parc des Princes, les hommes de Franck Haise pourraient revenir à trois petites unités des champions de France en titre.

Longtemps sur les talons des Parisiens au classement, l’OM semble de son côté accuser le coup en ce début de printemps. Les Phocéens restent sur deux matchs nuls consécutifs (Montpellier puis Lorient) et pointent désormais à huit points de Paris et deux de Lens. Seule bonne nouvelle pour les Olympiens: avec la confrontation directe entre le PSG et Lens ce samedi, ils sont assurés de reprendre des points à l’une des deux équipes - voire les deux en cas de match nul.

Paris, le calendrier le plus abordable sur le papier

Le titre du PSG, où Christophe Galtier reste sur un siège éjectable, est encore loin d’être assuré. Mais les Parisiens semblent présenter le calendrier le plus abordable sur le papier. Après Lens, l’équipe la mieux classée qu’ils affronteront dans le sprint final est actuellement neuvième (Lorient, 32e journée). En dehors des Merlus, les coéquipiers de Kylian Mbappé défieront Angers (20e), Troyes (18e), Ajaccio (19e), Auxerre (15e), Strasbourg (17e) et Clermont (11e). Un programme presque exclusivement composé de formations qui luttent pour leur maintien, même si jouer ces équipes dos au mur peut s’avérer parfois délicat.

Des chocs de haut de tableau pour Lens et Marseille

A l’inverse du PSG, Lens et l’OM, qui se retrouveront d’ailleurs lors de la 34e journée le week-end du 6-7 mai, vont devoir se coltiner plusieurs adversaires de haut de tableau. Sur les cinq prochaines journées, les Sang et Or vont défier quatre membres du top 8 (PSG, Monaco, OM, Reims) avec surtout des confrontations directes avec les trois équipes qui les entourent au classement. En cas de résultats négatifs face au PSG (1er), l’OM (3e) ou Monaco (4e), les Lensois peuvent avoir perdu très gros au soir de la 34e journée.

Si l’OM a déjà disputé ses matchs face au PSG et Monaco lors de cette phase retour, le club olympien va tout de même défier trois prétendants à l’Europe lors des huit dernières journées. Avant d'affronter Lens à Bollaert (34e journée), les Phocéens auront dû négocier un déplacement toujours sous haute tension au Groupama Stadium de l’OL, qui n’a toujours pas dit adieu à une qualification européenne (32e journée). Deux semaines après Lens, les Marseillais seront de retour dans le Nord, cette fois pour une autre rencontre périlleuse sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille, actuellement installé à la cinquième et dernière place européenne. Faites vos jeux.

• Le calendrier du PSG (4 matchs à domicile, 4 à l’extérieur)

- 31e journée: PSG-Lens

- 32e journée: Angers-PSG

- 33e journée: PSG-Lorient

- 34e journée: Troyes-PSG

- 35e journée: PSG-Ajaccio

- 36e journée: Auxerre-PSG

- 37e journée: Strasbourg-PSG

- 38e journée: PSG-Clermont

• Le calendrier de Lens: (4 matchs à domicile, 4 à l’extérieur):

- 31e journée: PSG-Lens

- 32e journée: Lens-Monaco

- 33e journée: Toulouse-Lens

- 34e journée: Lens-OM

- 35e journée: Lens-Reims

- 36e journée: Lorient-Lens

- 37e journée: Lens-Ajaccio

- 38e journée: Auxerre-Lens

• Le calendrier de l'OM (4 matchs à domicile, 4 à l’extérieur):

- 31e journée: OM-Troyes

- 32e journée: OL-OM

- 33e journée: OM-Auxerre

- 34e journée: Lens-OM

- 35e journée: OM-Angers

- 36e journée: Lille-OM

- 37e journée: OM-Brest

- 38e journée: Ajaccio-OM