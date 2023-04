EN DIRECT - Ligue 1: PSG, Lens, OM... qui a le meilleur calendrier dans la course au titre?

Olivier Cloarec, président du Stade Rennais, s’est invité face à la presse dimanche pour pousser un gros coup de gueule après la défaite à Lyon (3-1) à l’issue d’une seconde période catastrophique des Bretons.

"C'est lamentable de présenter un visage comme ça, a-t-il lancé en zone mixte dans des propos rapportés par L’Equipe. On maîtrise le match pendant 30 minutes, on a trois-quatre occasions pour mettre le deuxième qu'on ne met pas. Derrière, on est moins bien, mais on a la chance d'avoir la mi-temps pour tout remettre en place et bien repartir. Et on fait 45 minutes catastrophiques, avec trois buts encaissés, c'est scandaleux. Présenter un visage comme ça, c'est loin des valeurs du Stade Rennais, c'est plus que décevant."