Nice-PSG: une victoire qui n’efface pas tout, Galtier toujours sur un siège éjectable

Si le PSG a mis fin à son mauvais enchaînement de deux défaites d'affilée en s'imposant à Nice ce samedi, pour la 30e journée de Ligue 1, la situation de Christophe Galtier n'est pas réglée pour autant. Le technicien reste sous pression et le match face à Lens, samedi prochain, sera primordial.

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Nice (2-0) dans le cadre de la 30e journée de championnat, grâce à des buts de Lionel Messi et Sergio Ramos, ainsi qu'aux nombreuses parades d'un Gianluigi Donnarumma en grande forme. Le club de la capitale conforte sa place de leader de Ligue 1 avec maintenant six points d'avance sur Lens.

Le PSG salue la réaction du groupe mais pense à Lens

Mais cette victoire n'efface pas tout de la situation d'un Christophe Galtier déjà sous pression. L'entraîneur parisien reste sur un siège éjectable, lui qui est toujours lucide et déterminé, avec son staff, à continuer de tout donner.

En coulisses, au club, on reconnaît ce soir une bonne réaction du groupe qui permet de stopper la mauvaise série de deux défaites consécutives. Mais on espère aussi un succès contre Lens samedi prochain (21 heures), qui permettrait d'avoir une fin de saison plus équilibrée, plus sereine avant un bilan complet. Ce choc contre le club nordiste sera bel et bien un nouveau test décisif pour l'avenir de Christophe Galtier.