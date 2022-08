Ligue 1: Sanchez double buteur, Payet inspiré à Nice... l'OM de Tudor prend forme avant la Ligue des champions

Soutenu par un excellent Dimitri Payet, l'OM s'est baladé à Nice (3-0), avec les deux premiers buts de son attaquant chilien Alexis Sanchez. Idéal avant d'entamer un tunnel de matches (7 en 3 semaines) avec le retour de la Ligue des champions.

En attendant que la pente s’élève avec le retour de la Ligue des champions, l’OM a passé son premier test de la saison en Ligue 1 avec succès, à l’Allianz Riviera. Plus que le résultat (3-0), c’est la manière avec laquelle les Marseillais ont joué, et manoeuvré cette équipe de Nice, surclassée en première période, qui a certainement ravi l’entraîneur croate Igor Tudor, même si la seconde période fut un peu moins aboutie. Inconstant depuis le début de la saison, l’OM a montré des progrès encourageants dans l’application du football tel que son entraîneur le conçoit, à base de récupérations hautes du ballon dans la moitié adverse, et de projections rapides vers l’avant pour apporter le danger en deux ou trois passes.

De ce point de vue, le premier but du Chilien Alexis Sanchez est un modèle du genre. Après un travail de Clauss pour fermer la ligne de passe, Guendouzi a immédiatement servi son latéral dans l’espace libre. L’ancien Lensois est allé au bout de son action, s’infiltrant dans la surface avant de servir le Chilien. Une petite seconde pour armer, et "El Nino de Maravilla" catapultait le cuir dans la lucarne de Schmeichel (10e). Dimitri Payet aurait pu inscrire son 100e but en Ligue 1 quelques secondes plus tôt sur une première récupération haute (9e), mais c’est bien le Chilien qui a ouvert son compteur dans le championnat de France. Très intéressant pour sa première titularisation, le Réunionnais a pris le jeu à son compte et apporté une touche de virtuosité, offrant à Alexis Sanchez un solide appui technique.

Payet-Sanchez, une complicité naissante

L’international chilien s’est le plus souvent appuyé sur l’international français, et inversement, comme sur cette action où, après s’être servi de l’appel de Rongier, Payet a servi Sanchez sur un plateau, à gauche de la surface. L’ancien joueur du Barça a trop tergiversé avant de frapper (35e) mais il était bien à l’heure pour aggraver le score et inscrire son premier doublé à l’issue d’un joli mouvement collectif (42e).

"Je l’ai toujours dit, avec des joueurs comme ça, c’est forcément plus simple de jouer au football. On arrive à se trouver dans les petits espaces, il a su marquer deux buts et nous faire beaucoup de bien avec le ballon devant", a commenté Dimitri Payet à l’issue du match, au micro de Prime Video. Face à des Niçois un peu trop spectateurs, l’OM n’a eu aucun mal à réciter ses gammes, et les pistons (Clauss, Tavares) se sont une nouvelle fois régalés. L’OM doit encore parfaire certains aspects de son jeu, mais les résultats donnent pour l’instant raison à Tudor et le conforte auprès de ses joueurs dans ce qu’il s’acharne à leur inculquer tout au long de la semaine, à l’entraînement.

"Le coach prépare toujours le match, fait des recommandations, a expliqué le Croate. Mais au final, ce sont les joueurs qui décident du match. Je suis chanceux d'avoir des joueurs de talent. Alexis (Sanchez) a de la qualité. On est content de l'avoir. Mais il n'est pas le seul. Payet? il a été très bon. On avait préparé un plan de jeu pour les presser haut. On aurait pu marquer deux buts de plus. Ce soir, on a été offensif."

Ce troisième succès en quatre matches de Ligue 1 permet à Tudor de devenir le premier entraîneur de l’OM à ne pas connaître la défaite lors de ses quatre premiers matches de championnat depuis Elie Baup en septembre 2012, soit il y a dix ans. De quoi conforter encore un peu plus le Croate, sifflé il y a encore trois semaines par le Vélodrome. Tout le contraire de ce que vit son homologue Lucien Favre, dont l’arrivée avait suscité beaucoup d’espoir sur la Côte d’Azur. On ne le dira jamais assez, mais dans le football comme dans le sport en général, tout peut aller très vite.