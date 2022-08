Portugal: futur adversaire de l’OM, le Sporting poursuit son mauvais début de saison

Placé dans le groupe de l’OM en Ligue des champions, le Sporting Lisbonne est l’auteur d’un début de saison manqué. Une impression renforcée ce samedi par un revers sur sa pelouse face à Chaves (0-2).

Vice-champion du Portugal la saison passée, le Sporting Lisbonne ne présente pas les mêmes dispositions en ce début de nouvel exercice. Il a même déjà perdu cinq longueurs sur le FC Porto et le Benfica Lisbonne en quatre journées. Un écart important tant ces monstres de la Liga Nos perdent habituellement peu de points en route. Ce samedi, le Sporting a déjà concédé sa deuxième défaite dans le championnat du Portugal face à Chaves (0-2). L’étonnant promu a fait la différence par le défenseur central Steven Vitoria (60e) et par Juninho (65e), entré à la pause à la place de Bernardo Sousa.

Le Sporting inquiète en vue de la Ligue des champions

De quoi inquiéter quant à la saison des Leões. Les hommes de Ruben Amorim, par ailleurs vivement critiqué par Islam Slimani, ne comptent que quatre points après autant de journées et laissent déjà filer le train des premières places. Des doutes qui portent également sur la future campagne européenne des Lions. Qualifié pour la Ligue des champions, le Sporting a hérité d’un groupe ouvert avec l’OM (confrontations avec le Sporting les 4 et 12 octobre), Tottenham et l’Eintracht Francfort. Mais au vu des prestations des coéquipiers de Trincao, ce sont eux qui font figure pour le moment d’équipe accessible.