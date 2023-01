Ligue 1: sonorisation, prise de parole publique... L'arbitrage français salue des innovations "bénéfiques au football"

Le Syndicat des arbitres de football élite s'est réjoui vendredi du nouveau cap pris concernant la modernisation de l'arbitrage français. La FFF va demander l’autorisation à l'IFAB de sonoriser les arbitres de Ligue 1, comme le fait déjà le rugby, et souhaite permettre aux officiels d'aller s'exprimer devant les médias après les matchs.

L'arbitrage français a enclenché sa petite révolution. Jeudi, Eric Borghini, président de la Commission fédérale des arbitres, a confirmé que la Fédération française de football allait demander à l'IFAB - l'instance internationale qui régit les lois du jeu - que "la France soit fédération expérimentale pour la sonorisation des arbitres du début à la fin du match".

Une décision actée la veille lors du Comex de la Fédération, en présence de l’ensemble des arbitres de l’élite (centraux et assistants). Et saluée par le Syndicat des arbitres de football élite (SAFE), vendredi dans un communiqué. "Le SAFE se réjouit des évolutions annoncées pour l'arbitrage français et restera attentif aux conditions de leur mise en oeuvre", a fait savoir le syndicat, qui salue également la volonté de pouvoir faire intervenir les arbitres dans les médias après les matchs.

Les arbitres de Ligue 1 étaient "complètement favorables"

"Si elles sont bien encadrées et mises en œuvre dans le cadre d'un protocole défini en associant les arbitres, [ces évolutions] peuvent être bénéfiques au football, à ses spectateurs et téléspectateurs, participer à une meilleure compréhension des décisions des arbitres et donc à leur plus grand respect par tous", poursuit le syndicat des arbitres.

"À ce titre, le SAFE se place dès aujourd'hui (vendredi) au service des instances du football et de la future commission annoncée entre les clubs et les instances dirigeantes de l'arbitrage, pour participer avec elles à la définition des modalités pratiques de mise en œuvre de ces propositions."

Borghini assurait jeudi que les arbitres de Ligue 1 étaient "complètement favorables" à la sonorisation, "comme le sont la DA (Direction de l'arbitrage) et la CFA". Il s’agissait également d’une forte demande des clubs professionnels et de leur président, Vincent Labrune. "Le public verrait que les arbitres ne parlent jamais mal aux joueurs", avait ajouté le président de la CFA.