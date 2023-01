Ligue 1: révolution en vue pour l'arbitrage, les arbitres bientôt autorisés à s’exprimer après les matchs

Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres (CFA), pousse pour que les arbitres sortent de leur traditionnel mutisme pour s’exprimer après les matchs comme les entraîneurs et les joueurs. De grosses avancées sont aussi attendues pour la sonorisation.

Eric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres (CFA) et membre du comité exécutif de la Fédération française de football, veut mettre fin à la vieille tradition confinant les arbitres dans un mutisme total. Le président de la Ligue Méditerranée a réuni les arbitres, mercredi à Clairefontaine, et leur a donné ses nouvelles orientations, dans le sillage de la nomination d’Antony Gautier (45 ans) comme directeur de l'arbitrage en remplacement de Pascal Garibian et la prise en charge du secteur professionnel par Stéphane Lannoy.

"Ils vont s'exprimer devant la presse tout de suite après le match"

Dans une interview à L’Equipe, il a indiqué vouloir enfin permettre au corps arbitral de s’exprimer à l’issue des rencontres. "On va aussi aller vers une prise de parole des arbitres après les matchs, a-t-il confié. Ils vont s'exprimer devant la presse tout de suite après le match. Avant, il faut les préparer, leur donner une formation en média-training, en communication de crise, pour gérer les problèmes graves. J'ai dit aux arbitres qu'il fallait arrêter avec cette opacité. Les joueurs vont devant la presse, les coaches et les présidents aussi. Il faut arrêter avec les vieilles lunes que l'arbitre ne doit pas parler. On va les former et ils vont parler."

Borghini a aussi plaidé pour un "arbitrage beaucoup plus en phase avec le football", permettant plus de "fluidité dans le jeu, de l’intelligence, de la psychologie". Il a aussi réitéré son souhait de sonoriser les arbitres afin d’entendre leurs conversations avec les joueurs durant les rencontres, même si la Fifa doit d’abord donner son aval.

Partisan d'une sonorisation "de A à Z" des arbitres

"On va travailler sur la sonorisation, pour laquelle il nous faut l'autorisation de la FIFA, explique-t-il. On va monter un dossier pour y arriver, comme au rugby. On est partisans d'une sonorisation de A à Z, micro ouvert du début jusqu'à la fin du match. Pour lancer l'expérience, on nous demandera peut-être de tenter une ouverture des micros seulement sur les visionnages terrain, quand le VAR envoie les images. Mais l'objectif est d'ouvrir les micros tout le temps. On n'a rien à cacher. On a les bandes-son depuis plusieurs saisons et on sait que les arbitres ne parlent pas mal aux joueurs. On ne craint absolument pas de travailler en toute transparence. On comprend beaucoup mieux le match et l'arbitrage quand on a accès au dialogue que l'arbitre a avec les joueurs et son équipe arbitrale. Il nous faut des autorisations, mais on va aller dans ce sens."