Ligue 1: Strasbourg, Brest, Nantes, Auxerre…. qui a le calendrier le plus favorable pour le maintien?

A sept journées de la fin du championnat, la bagarre pour le maintien en Ligue 1 s’annonce palpitante. D’Angers, 20eme et quasiment condamné à la Ligue 2 à Auxerre, 14e, sept équipes vont jouer leur survie à chaque match. Avec un calendrier plus ou moins compliqué. La preuve…

Quelles seront les quatre équipes reléguées en Ligue 2 ? A date, Angers, Ajaccio, Troyes et Strasbourg sont les condamnés potentiels. Mais il reste encore sept journées et 21 points en jeu. En bas de tableau, Angers, avec 14 points, a un pied et quatre orteils en L2. Avec seulement sept points de plus (21), l’AC Ajaccio et Troyes ont peu d’espoir de se maintenir mais peuvent toujours rêver d’un miracle. La bagarre s’annonce surtout terrible pour la 17e place, occupée par Strasbourg qui s’est relancé dimanche en battant l’ACA (3-1).

Le calendrier le plus favorable pour Nantes

Si Toulouse (12e avec 38 points) et Montpellier (13e avec 37 points) ne sont pas mathématiquement sauvés, quatre équipes devraient être à la lutte pour ne pas descendre : Auxerre (14e), Nantes (15e), Brest (16e) et donc Strasbourg (17e). Sur le papier, les Canaris, défaits dimanche face à l’AJA (2-1), un concurrent direct, semble avoir le calendrier le plus abordable. Les Nantais n’affronteront que deux équipes du Top 10 (Lille, 5e et Lorient 10e) et termineront la saison à domicile face au SCO qui sera probablement déjà condamné. La tâche s’annonce en revanche délicate pour Auxerre. Si les Auxerrois sont en forme, ils devront encore se frotter à l’OM, au PSG et à Lens.

Le calendrier des sept dernières journées :

Auxerre : 14e – 32 points (-23)

Reçoit Lille – va à Marseille – reçoit Clermont – va à Brest – reçoit le PSG – va à Toulouse – reçoit Lens

Nantes : 15e – 31 points (-11)

Reçoit Troyes – va à Brest – reçoit Strasbourg – va à Toulouse – reçoit Montpellier – va à Lille – reçoit Angers

Brest : 16e – 31 points (-13)

Va à Ajaccio – reçoit Nantes – va à Lorient – reçoit Auxerre – reçoit Clermont – va à Marseille – reçoit Rennes

-----------------------------------------------------------------------------------

Strasbourg : 17e – 29 points (-12)

Va à Reims – reçoit Lyon – va à Nantes – reçoit Nice – va à Troyes – reçoit le PSG – va à Lorient

Troyes : 18e – 21 points (-28)

Va à Nantes – reçoit Nice – reçoit le PSG – va à Rennes – reçoit Strasbourg – va à Angers – reçois Lille

Ajaccio : 19e – 21 points (-36)

Reçoit Brest – va à Lille – reçoit Toulouse – va au PSG – reçoit Rennes – va à Lens – reçoit Marseille

Angers : 20e – 14 points (-42)

Reçoit le PSG – va à Rennes – reçoit Monaco – va à Marseille – va à Reims – reçoit Troyes – va à Nantes