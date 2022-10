Ligue 1: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le choc entre Lens et Lyon

En clôture de la 9e journée de Ligue 1, Lens et Lyon s’affronteront ce dimanche au stade Bollaert. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce choc de la Ligue 1 où seront présents des éléments fiables comme Alexandre Lacazette et Seko Fofana.

La neuvième journée de Ligue 1 touche à sa fin ce dimanche. Pour conclure ce week-end de reprise où les deux premiers du championnat que sont le PSG et l’OM ont gagné leur match respectif contre Nice et Angers, ce sont deux grosses cylindrées du championnat français qui s’affronteront au stade Bollaert (à 20h45).

Ce choc entre les coéquipiers de Seko Fofana et Alexandre Lacazette sera à suivre sur Prime Vidéo. Mais aussi en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport. Actuellement 4e au classement, Lens n’a pour le moment jamais perdu en championnat, mais reste sur un match nul 0-0 contre Nantes. Pour Lyon, la situation est différente.

Une mauvaise série pour l’OL

Malgré un bon départ, les Lyonnais n’ont pas su poursuivre leur série et ont déjà pris du retard au classement avec cette 7e place. Les hommes de Peter Bosz sont sur trois défaites consécutives, dont deux face à Monaco et le PSG. Formations amenées à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Afin de se rassurer et s’approcher des places européennes, les visiteurs n’ont pas d’autre choix que de prendre les trois points.

À voir si Rayan Cherki aura droit à du temps de jeu, lui qui sort d’un bon rassemblement avec l’Equipe de France Espoirs. Le Lyonnais de son côté n’attend que ça: "Je me dis que mon heure viendra à un moment ou un autre. Je suis patient, même si l’impatience comme à se faire ressentir. Mais je ne pense pas qu’il (Peter Bosz) me considère comme un joker parce que je bosse tous les jours, et sur mes entrées j’essaie de montrer que je peux apporter énormément au collectif de mon club."