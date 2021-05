Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Brest-PSG

Le PSG peut encore croire au titre de champion de France. En espérant une contre-performance du LOSC, les hommes de Pochettino peuvent être sacrés champions de France sur la pelouse de Brest ce dimanche (21h).

Le PSG peut encore tout renverser. À quelques heures de la fin de saison, seul un point sépare Paris du LOSC. En cas de résultat positif à Brest ce dimanche (21h), les Parisiens pourraient conserver leur couronne, si dans le même temps Lille déçoit à Angers. Ce qui promet un multiplex à rebondissement, ce dimanche soir, dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1.

Prévue à 21 heures, la rencontre entre Brest et le Paris Saint-Germain sera diffusée sur Canal+Sport alors que les dix rencontres du multiplex seront à suivre en simultané sur Canal+. Une affiche d’autant plus importante puisque le Stade Brestois n’est pas encore sauvé. Seulement 16es du championnat avec une longueur d’avance sur Nantes, barragiste, les Bretons auront tout intérêt à contrecarrer les plans du PSG.

Neymar et Kimpembe de retour

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur les retours de Neymar et Kimpembe, suspendus cette semaine pour la finale de la Coupe de France (2-0 face à l’AS Monaco) alors que Verratti et Kurzawa en ont terminé avec leur saison. De son côté, Dall’Oglio sera privé d’Hérelle, Lasne et Philippoteaux, tous les trois blessés.

Pour suivre le dernier multiplex de la saison en direct, il sera possible d’écouter la grande soirée de RMC, intégralement dédiée à la Ligue 1 de 20h à 1h du matin. Le duel entre Lille et Paris animera ce dimanche soir, tout comme la lutte pour l’Europe et pour le maintien, avec la plupart des rencontres au programme avec un fort enjeu.