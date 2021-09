Ligue 1: sur quelle chaîne regarder le derby Lens-Lille

Dans un stade Bollaert à guichets fermés, le RC Lens accueille ce samedi (17h) son voisin lillois pour le 113e derby du Nord, à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1. L'ambiance s'annonce bouillante.

C’est toujours un événement. Encore plus avec le retour du public. Le 113e derby du Nord entre Lens et Lille promet un beau spectacle ce samedi (17h), dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Un match à suivre à la télévision sur Amazon Prime Vidéo, à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

Pour la première fois depuis onze ans, le stade Bollaert sera à guichets fermés pour ce rendez-vous très important pour les deux équipes. D’un côté, le Racing veut prendre sa revanche après ses deux grosses défaites subies la saison dernière face à son rival (4-0 et 3-0), qu’il n’a plus battu en championnat depuis 2006. De l’autre, Lille compte bien confirmer son redressement constaté mardi soir face à Wolfsburg (0-0) pour son entrée en lice en Ligue des champions.

Lille veut confirmer

"On est satisfait de ce qu'on a vu de l'équipe et il faut cultiver cela maintenant. On a mis le curseur à ce niveau-là et on ne peut plus redescendre en-dessous", a martelé Jocelyn Gourvennec, dont la formation pointe à une décevante 13e place en championnat. Sixième, Lens reste sur une victoire renversante à Bordeaux (3-2) et peut s’emparer provisoirement de la deuxième place en cas de succès dans ce derby.

Avec un groupe quasi au complet, Franck Haise a l’embarras du choix pour constituer son onze de départ. Ignatius Ganago et Arnaud Kalimuendo pourraient être associés en pointe. Côté lillois, Jonathan Bamba et Renato Sanches sont toujours en phase de reprise. La paire Jonathan David-Burak Yilmaz a des chances d’être reconduite. Ils avaient tous les deux marqué la saison dernière à Bollaert, avec en plus un doublé pour l'international turc.