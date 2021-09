Ligue 1: sur quelle chaîne regarder OL-Lorient

Sans Moussa Dembélé, absent plusieurs semaines, l'OL défie ce samedi des Lorientais en forme pour le compte de la huitième journée de Ligue 1 (21h). Un match à suivre en direct sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

Lyon souhaite enchaîner. Tombeurs du promu troyen mercredi (3-1), après une défaite frustrante concédée trois jours plus tôt face au PSG au Parc des Princes (2-1), les hommes de Peter Bosz accueillent ce samedi le FC Lorient (21h) à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Ce match sera diffusé en direct sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Il sera également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

Privés de Malo Gusto, Jeff Reine-Adélaïde, Tino Kadewere et surtout Moussa Dembélé, touché au péroné et absent pour plusieurs semaines, les Gones n’auront pas la tâche facile face aux Merlus. Cinquièmes au classement, soit une place de mieux que leur adversaire du jour, Terem Moffi et ses partenaires sont invaincus depuis quatre rencontres, et ils ont déjà battu Monaco (1-0), Lille (2-1) et Nice (1-0).

Lorient en forme, Paqueta aussi

"Je mets en avant la solidarité de mon groupe. Quand on a vu notre calendrier en début de saison avec les réceptions de Monaco, Lille et Nice, et qu’on réalise trois victoires exceptionnelles, je suis forcément satisfait. On est ambitieux pour aller faire une performance à Lyon", a prévenu l’entraîneur lorientais Christophe Pélissier. En face, Peter Bosz veut voir son équipe "continuer à progresser dans le jeu" pour "entretenir une dynamique de victoire".

Il comptera notamment sur le talent de Lucas Paqueta, auteur d’un début de saison impressionnant avec déjà quatre buts inscrits et des prestations marquantes comme à Paris dimanche dernier. Le Brésilien pourrait constituer un quatuor offensif avec Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi et Islam Slimani.