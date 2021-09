Ligue 1: sur quelle chaîne regarder OM-Lens

Avec Dimitri Payet de retour, mais toujours sans Arkadiusz Milik, l’OM accueille ce dimanche soir le RC Lens (20h45) en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

Une belle affiche pour conclure cette huitième journée de Ligue 1. Toujours invaincu cette saison et actuel deuxième au classement, malgré son match à rejouer contre l’OGC Nice, l’OM reçoit ce dimanche le RC Lens au Vélodrome (20h45). Ce match sera diffusé en direct sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Il sera également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

L'OM sans Milik ni Kamara

Privés de Boubacar Kamara, touché à une cuisse, et d’Arkadiusz Milik, dont le retour est à la compétition est prévu pour les prochains jours, les Marseillais veulent renouer avec la victoire après leur nul face au SCO mercredi (0-0). Jorge Sampaoli peut compter sur Dimitri Payet, qui n’avait pas fait le déplacement à Angers en raison d’une gêne à une cuisse, et sur Alvaro Gonzalez, de retour dans le groupe après deux matchs de suspension. Le technicien argentin devra une nouvelle fois trancher entre Pau Lopez et Steve Mandanda dans les buts.

"Nous les entraîneurs on doit faire des choix. Steve est un joueur d'expérience et je suis sûr qu'il va se battre pour récupérer sa place. La concurrence permettra de savoir qui est meilleur que l'autre, le temps nous le dira", a rappelé cette semaine Sampaoli. En face, Lens s’avance sans son défenseur autrichien Kevin Danso, suspendu, et avec l’envie de rebondir après sa défaite subie à domicile contre Strasbourg (1-0). Franck Haise pourrait titulariser Christopher Wooh dans l’axe de la défense, faire confiance à Cheick Doucouré pour épauler Seko Fofana au milieu, alors qu’un doute concerne Gaël Kakuta, pas sûr de démarrer à cause d’une gêne musculaire. Avant ce rendez-vous à Marseille, les Sang et Or occupent la sixième place de Ligue 1.