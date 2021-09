OM-Lens: Milik encore forfait, Kamara incertain

Espéré pour la réception de Lens dimanche soir au Vélodrome, l'attaquant polonais de l'OM Arkadiusz Milik sera encore forfait. Jorge Sampaoli a expliqué ce vendredi ne pas avoir eu le feu vert du staff médical. Boubacar Kamara est lui incertain.

Les supporters marseillais qui voulaient enfin voir Arek Milik à l'oeuvre face à Lens, même pour quelques minutes, vont être déçus. Alors que le retour de l'attaquant polonais de l'OM, blessé à un genou en fin de saison dernière, était espéré pour la réception du club sang et or dimanche soir au Vélodrome, son entraîneur Jorge Sampaoli a refroidi tout le monde ce vendredi en annonçant son forfait.

"Il ne sera pas dans le groupe pour ce match, a clairement indiqué le technicien argentin. Lui se sent bien mais il ne s’est entraîné que de manière partielle. Nous n'avons pas encore le feu vert médical."

Lopez ou Mandanda? Sampaoli n'a toujours pas tranché

Si Dimitri Payet s'est entraîné "normalement", ce n'est en revanche pas le cas de Boubacar Kamara. "Il a toujours une petite douleur et n'est pas dans les meilleures conditions physiques, a soufflé Sampaoli. Nous verrons qui pourra jouer contre Lens."

Sur le champ, et dans les buts... Comme à chaque conférence de presse, ou presque, "El Pelado" a eu droit à sa question sur la concurrence au poste de gardien, entre Pau Lopez et Steve Mandanda, resté sur le banc lors des quatre derniers matchs.

Mais l'ancien sélectionneur de l'Argentine reste fidèle à son discours. "Je n'ai pas envie de faire du politiquement correct donc je ne sais pas (qui est le numéro 1), a-t-il expliqué. On a testé Lopez pour voir comment il s'adapte avec le groupe et dans le système. Le gardien est celui qui a le plus de temps pour faire la passe. On va peut-être mettre un gardien par compétition. Je sais que Steve est une idole du club, et qu'il doit lutter aujourd'hui. La comparaison entre les deux est aussi liée aux résultats parce que cela modifie le raisonnement. On doit choisir le meilleur pour chaque match, même si je sais que cela peut créer des polémiques de par l'histoire de Mandanda."