Ligue 1 : sur quelle chaîne regarder PSG-Monaco

C’est le choc de la 26e journée de Ligue 1. Le PSG, 2e avant le début de cette journée, accueille Monaco qui pointe au 4e rang. Un match capital dans la course au titre à vivre en direct à 21h sur Canal +.

Une lutte à quatre pour le titre rafraîchissante en Ligue 1. Etincelant cette semaine en 8e de finale aller de Ligue des champions lors de son succès sur la pelouse du Barça (4-1) avec un grand Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, le PSG ne peut pas se permettre de relâchement en championnat de France. La faute à un nombre de points égarés trop important cette saison. Devancé par Lille d’un point avant cette 26e journée, le PSG est désormais troisième après le succès de l’OL à Brest (3-2) vendredi qui le devance désormais également d’un point. Monaco est lui solidement installé au 4e rang avec 5 points de retard sur Paris et 6 sur l’OL et Lille. Un choc dans la course au titre donc à suivre en direct à 21h sur Canal +. Mais également en direct à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Neymar et Di Maria toujours absents

Cinq jours après sa démonstration au Camp Nou, le PSG devra rester mobilisé pour engranger des points face à un adversaire qui l’avait fait tomber lors du match aller à Louis-II (3-2). Dans les rangs parisiens, Neymar et Angel Di Maria poursuivent leur programme de reprise avec l’espoir d’être présents pour le 8e de finale retour de Ligue des champions face au Barça.

Juan Bernat, Colin Dagba et Pablo Sarabia sont également absents. Côté Monégasque, Aleksandr Golvin est bien apte pour ce match qui pourrait écarter l’ASM de la course au titre en cas d’échec ce dimanche au Parc des Princes.