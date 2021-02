Ligue 1: première place, podium, Mbappé... les enjeux de PSG-Monaco

Le PSG et l'AS Monaco, respectivement troisième et quatrième de Ligue 1, s'affrontent ce dimanche soir en clôture de la 26e journée. Le résultat sera déterminant pour la course au titre et à la qualification pour la Ligue des champions.

Ce choc est un de ces fameux "matchs à six points". En conclusion de la 26e journée de Ligue 1, dimanche soir à partir de 21 heures, le Paris Saint-Germain (troisième) affronte l'AS Monaco (quatrième) au Parc des Princes. Seulement cinq point séparent ces deux équipes. À l'aller, en novembre, le club du Rocher avait renversé la situation en s'imposant 3-2.

Il s'agit donc pour le PSG d'enchaîner un deuxième gros match de suite, cinq jours après la belle victoire 4-1 contre le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions. Toujours sans Neymar, ni Angel Di Maria, blessés.

Le PSG chasse encore la première place

Le chassé-croisé continue en haut du classement. L'Olympique Lyonnais, grâce à sa victoire 3-2 à Brest, s'est emparé vendredi soir de la place de leader. Il compte provisoirement un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, troisième. Il faudra donc au moins un nul au club de la capitale pour revenir à égalité. Une victoire lui permettra de repasser devant, soit à la première place, soit à la deuxième, selon le résultat du LOSC dans son match piège à Lorient (coup d'envoi 17h). C'est d'ailleurs sur cette pelouse que les Parisiens ont connu leur dernière défaite, qui remonte au 31 janvier. Ils ont, depuis, cumulé trois victoires de suite en championnat.

Deuxième chance pour Monaco de revenir sur le podium

La semaine passée, l'AS Monaco avait obtenu une première grosse opportunité de se rapprocher tout près de la troisième marche du podium, qualificative pour la Ligue des champions. Mais Lorient a gâché la série de sept victoires (2-2). Le hasard du calendrier fait donc qu'une deuxième occasion se présente ici pour le club de la Principauté. En cas de victoire, l'écart avec le PSG ne sera plus que de deux points. La course au titre deviendrait alors un match à quatre.

Mbappé doit confirmer

Extraordinaire avec son triplé au Camp Nou, Kylian Mbappé revient en championnat avec une notoriété un peu plus grande que la semaine passée. Une question immédiate se pose: va-t-il être capable d'enchaîner avec une deuxième performance de haut rang? Le champion du monde français en est évidemment capable, mais le contexte est différent.

Son ancien club va-t-il adopter une stratégie joueuse, quitte à laisser des espaces en défense? Ce serait une aubaine pour lui. "On prend trop de buts", a cependant constaté l'entraîneur monégasque Niko Kovac en conférence de presse. Ce qui pourrait peut-être annonciateur d'une plus grande prudence. Or, les dernières semaines ont montré les faiblesses du crack bondysien face à des blocs bien compacts. Et aussi lorsque les rendez-vous étaient rapprochés, à cause de la fatigue. "J'espère que la performance de l'équipe sera au top niveau. Mais ce n'est pas facile de répeter ça dans toutes les compétitions", a d'ailleurs prévenu Mauricio Pochettino.