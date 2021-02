Monaco: Kovac redoute Mbappé, "impossible à stopper en un contre un"

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc entre le PSG et Monaco en Ligue 1, Niko Kovac s'est montré très élogieux envers Kylian Mbappé. L'entraîneur monégasque estime qu'il n'est pas possible de stopper le Français de façon individuelle.

Il sera, bien sûr, l’atout offensif numéro du PSG dimanche soir. Impressionnant mardi face au FC Barcelone (4-1), avec un triplé à la clé en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé sera à nouveau attendu face à l'AS Monaco, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Et Niko Kovac s’est montré très clair ce vendredi en conférence de presse. Le coach monégasque craint énormément l’attaquant français et sait que sa défense devra être irréprochable pour l’empêcher de trouver la faille au Parc des Princes.

"Nous devons essayer de l’arrêter"

"Le PSG est une équipe de classe mondiale, qui marque beaucoup de buts (meilleure attaque du championnat avec 57 buts, ndlr), et Mbappé est en forme. Nous devons essayer de l’arrêter. Ce n’est pas possible avec un seul joueur. C’est impossible de stopper Mbappé en un contre un. C’est mission impossible", a prévenu le technicien croate. Toutes compétitions confondues, Mbappé totalise cette saison 21 buts et neuf passes décisives en 29 apparitions.

A l’aller, il s’était montré sans pitié avec son ancien club en inscrivant un doublé. Mais alors qu’ils étaient menés 2-0, les Monégasques avaient réussi à l’emporter à domicile (3-2) grâce à un doublé de Kevin Volland et un troisième but signé Cesc Fabregas.

"Nous devons être solidaires. On doit s’occuper de Mbappé à plusieurs. Ce qui peut rendre d’autres joueurs du PSG libres. On doit faire un bon travail physique et tactique pour compenser ça", a insisté Kovac, convaincu que "la pression est sur les épaules" des Parisiens. Invaincu depuis deux mois et quatrième du classement à trois points du podium, Monaco a les armes pour faire beaucoup mieux que le Barça.