Ligue 1: sur quelle chaîne regarder PSG-Strasbourg et la présentation de Messi

Le PSG poursuit sa route en Ligue 1, avec une première rencontre au Parc des Princes. Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent enchaîner ce samedi face à Strasbourg. Avant la partie, Lionel Messi et les recrues seront présentés aux supporters.

La semaine a été agitée pour le PSG, avec le recrutement historique de Lionel Messi. La star argentine sera sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi, en compagnie des autres recrues du mercato, pour une présentation générale aux supporters. Ensuite, ses nouveaux coéquipiers recevront Strasbourg pour la deuxième journée de Ligue 1.

Cette affiche entre le PSG et Strasbourg sera à suivre à partir de 21 heures. Le match sera diffusé sur Canal+ Sport. La chaîne cryptée doit diffuser et produire deux rencontres par journée de Ligue 1, notamment sur le créneau du samedi 21 heures. Ce PSG-Strasbourg sera également à suivre à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

Les recrues parisiennes présentées

Mené samedi dernier face à Troyes, dernier champion de Ligue 2, le PSG a obtenu les trois points pour son entrée en lice en championnat, renversant rapidement la situation en première période grâce à Achraf Hakimi puis Mauro Icardi, bien servi par Kylian Mbappé. Sans plusieurs cadres, encore en reprise comme Neymar ou Marco Verratti, les joueurs de Mauricio Pochettino ont assuré l'essentiel.

Une chose est sûre: Sergio Ramos n'est pas encore remis pour être présent dans le groupe. L'ancien défenseur du Real Madrid sera néanmoins présenté, tout comme Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi. Il faudra néanmoins encore un peu de patience pour les supporters parisiens, pour voir toutes les recrues alignées ensemble.

C'est juste avant l’échauffement des Parisiens et des Strasbourgeois que le club de la capitale présentera ses recrues ce soir. Mauricio Pochettino aura également le droit à sa présentation, c’est d’ailleurs lui qui devrait lancer le défilé. Viendront ensuite Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos et Messi, chacun leur tour.

Du côté de Strasbourg, qui vit une nouvelle ère aussi avec le retour de Kevin Gameiro et l'arrivée sur le banc de Julien Stéphan, le club alsacien a connu une première défaite pour sa reprise. A la Meinau la semaine dernière, les hommes de Stéphan ont subi la domination d'Angers (2-0).