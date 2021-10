Ligue 1: Thierry Henry va commenter PSG-Angers sur Prime Video

Jusque-là consultant avec Amazon depuis le début de la saison en Ligue 1, Thierry Henry va connaitre un nouveau rôle dès cette semaine. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien buteur des Gunners commentera la rencontre de ce vendredi entre le PSG et Angers.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les suiveurs de la Ligue 1 et les fans de Thierry Henry. D’après les informations de RMC Sport, Thierry Henry commentera ce vendredi pour Amazon la rencontre entre le PSG et Angers (à 21h). Jusque-là consultant pour l’actuel diffuseur du championnat français, l’ancien international français sera accompagné de Smaïl Bouabdellah pour cette première expérience.

Selon nos informations, le Français désirait découvrir cette facette du métier. Devant cette volonté, les dirigeants d’Amazon ont rapidement répondu à sa demande. Le Parc des Princes verra donc Thierry Henry faire ses débuts en tant que commentateur.

Henry: "On verra ce que l’avenir me réserve"

Recrue phare d’Amazon, l’ex-buteur n’a pas tardé à emballer les suiveurs de la Ligue par ses analyses et ses entretiens sur le bord du terrain avec les joueurs et entraineurs. À son arrivée sur la plateforme, Thierry Henry s’estimait heureux de ce rôle de consultant qui lui offre des sensations connues lorsqu’il était joueur: "Quand j’arrivé dans un stade, je marche dans les couloirs, je vais sur la pelouse. Et les émotions remontent", avait-t-il déclaré au Parisien.

Avec ce rôle de commentateur, l’ancien monégasque élargit encore plus sa palette et ses activités. Lui qui en plus de ses apparitions sur Amazon, intervient les soirs de Ligue des champions sur la chaine américaine CBS et demeure l’assistant de Roberto Martinez avec la Belgique.