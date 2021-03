Monaco: Kovac en pleurs après la mort de Kranjcar

Niko Kovac a partagé son émotion ce mardi au lendemain de l’annonce de la mort de Zlatko Kranjcar. Ancien joueur de la Croatie sous les ordres du sélectionneur défunt, l’entraîneur de Monaco a fondu en larmes avant de lui rendre un poignant hommage.

Légende du Dinamo Zagreb et du Rapid Vienne et plus généralement du football croate, Zlatko Kranjcar est mort ce lundi à l’âge de 64 ans. Au lendemain de cette tragique nouvelle, Niko Kovac a tenu à saluer sa mémoire. Ancien protégé de Kranjcar au sein des Vatrenis, l’actuel entraîneur de Monaco n’a pu retenir ses pleurs à la veille du match de Ligue 1 entre Strasbourg et son équipe.

"Tout d’abord je suis très triste parce qu’il avait été mon entraîneur et une personne qui a beaucoup compté pour moi, a confié Niko Kovac, les yeux embués de larmes. Désolé (il se coupe). Ce n’est pas facile parce que nous avons partagé une période merveilleuse ensemble."

Kovac: "Une personne fantastique"

Né en Allemagne, Niko Kovac y a effectué presque l’intégralité de sa carrière en club (à l’exception d’une dernière aventure en Autriche). Mais pour ce qui est de la sélection, l’ancien milieu a porté à 83 reprises le maillot de la Croatie entre 1996 et 2008 (pour 14 buts). Lors de cette belle aventure avec l’équipe nationale, Kovac y a ainsi été dirigé par Zlatko Kranjcar de 2004 à 2006 et notamment lors de la Coupe du monde 2006 durant laquelle il était capitaine des Vatrenis.

"C’était une personne fantastique, a encore salué l'entraîneur de Monaco. C’était d’abord une personne fantastique, toujours heureuse. Il était à coup sûr un entraîneur qui m’a donné des idées. Il m’a aussi confié le brassard de l’équipe nationale. Pour moi c’est quelqu’un de très important. Nous sommes tous vraiment tristes de cette situation. J’espère qu’il reposera en paix."