PSG: pour Pauleta, "Mbappé est le meilleur joueur du monde aujourd’hui"

Au lendemain du large succès du PSG sur la pelouse de l’OM en Ligue 1 (0-3), Pedro Miguel Pauleta a accordé une interview à L’Équipe afin d’exprimer son admiration pour les performances de Kylian Mbappé, qui a rejoint Edinson Cavani en tant que meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

Il connaît parfaitement l’importance d’un succès au Vélodrome pour le PSG. Pedro Miguel Pauleta était devant sa télévision pour suivre le succès des Parisiens dans l’antre de l’OM, dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Et comme tout le monde, l’ex-buteur portugais a été bluffé par la prestation magistrale de Kylian Mbappé.

Intenable sur son aile gauche, l’attaquant des Bleus a inscrit un doublé qui lui a permis de rejoindre Edinson Cavani en tant que meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, avec 200 réalisations (en 246 matchs). De quoi impressionner l’Aigle des Açores, lui-même auteur de 109 buts en 211 apparitions avec les Rouge et Bleu entre 2003 et 2008.

"Kylian peut battre tous les records"

"On est devant un phénomène qui va marquer l’histoire, estime Pauleta dans une interview accordée à L’Équipe. C’est le meilleur joueur du monde aujourd’hui. Il mérite ce record et j’espère qu’il va continuer à marquer très longtemps des buts pour le PSG (…) Quand il est lancé, c’est impossible pour les défenseurs de l’arrêter. Il marque des buts mais pas que, à l’image de sa passe pour Messi sur le deuxième but dimanche. C’est une passe de génie. Il a vu quelque chose que les autres n’ont pas vu."

A 24 ans, l’international français (66 sélections, 36 buts) est sur des temps de passage sensationnels, en club comme en sélection. Au point d’envisager devenir un jour le goat du football mondial? "Kylian peut battre tous les records et connaître le même parcours que Messi ou Ronaldo, c’est certain, lance Pauleta (49 ans), qui a rangé ses crampons depuis 2011. C’est un phénomène qui peut battre tous les records".