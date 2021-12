Ligue 1: une prochaine vente du Sco Angers ?

Le président du SCO, Saïd Chabane, a expliqué à Ouest-France être en discussions avec Paritosh Gupta, un homme d’affaires angevin, pour la vente de son club.

Ce n’est plus un secret depuis mai: actuel 9e de Ligue 1, Angers se cherche de nouveaux investisseurs. Ce jeudi, le président du club, Saïd Chabane, a confirmé à Ouest-France une rumeur qui courait depuis plusieurs jours: il est actuellement en contact avec un homme d’affaires local, Paritosh Gupta, pour une vente. Les deux hommes sont "au stade des discussions", avec des intérêts partagés.

Actuellement, Chabane aurait envie de donner une nouvelle impulsion au club, ce qui pourrait impliquer une vente. Pour lui, Gupta présente le profil idéal pour un repreneur: gérant de trois restaurants et propriétaires de plusieurs hôtels particuliers, le Franco-Indien est surtout bien implanté dans l’Anjou. "Ce serait bien si c’était un acteur local qui poursuive le projet que j’ai lancé, plutôt que le club prenne le risque d’être racheté par des fonds étrangers", a confirmé l'actuel dirigeant.

"Qu'on dise que j'ai fait de belles choses"

"Certains s’en foutent de savoir ce qu’ils laissent derrière eux au moment de partir, a-t-il poursuivi. Moi, j’ai envie qu’on dise que j’ai fait de belles choses et qu’un autre va continuer à construire sur ces fondations." "Quand je vois l’énergie qui se dégage autour du club, j’ai de plus en plus envie d’y aller. J’ai besoin de projets qui me passionnent", s’est enthousiasmé de son côté Gupta.

En parallèle des négociations, Chabane est toujours mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et a à nouveau été convoqué par le juge d’instruction en septembre dernier. Si l’opération venait à se faire, il réaliserait une jolie plus-value: lorsqu’il a acheté le SCO, alors en Ligue 2, en 2011, il n’a déboursé qu’1,7 M d’euros. Aujourd’hui, le club en vaudrait "plusieurs dizaines".