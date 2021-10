Ligue 1: Wijnaldum reconnaît qu’il n’est "pas complètement heureux" au PSG

En marge de la sélection des Pays-Bas, le milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum, s’est exprimé sur sa situation au PSG. Peu utilisé par Mauricio Pochettino depuis son arrivée dans la capitale, l’ancien joueur de Liverpool avoue qu’il n’est pas satisfait de sa situation même s’il veut s’accrocher.

Petit coup de blues pour Georginio Wijnaldum. Arrivé libre au PSG cet été en provenance de Liverpool, le milieu de terrain néerlandais ne s’attendait pas à passer autant de temps sur le banc des remplaçants. Le joueur de 30 ans n’a été titularisé qu’à cinq reprises en Ligue 1 et une fois en Ligue des champions depuis son arrivée dans la capitale. Un temps de jeu insuffisant pour l’international des Oranje. "Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux parce que ce n’est pas la situation que je voulais", a reconnu Wijnaldum à NOS en marge du rassemblement avec les Pays-Bas.

"Je suis un combattant"

S’il reconnaît ne pas être complètement épanoui à Paris, le Batave ne se plaint pas. "C’est le football et je vais devoir apprendre à gérer avec ça. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour changer la donne."

Wijnaldum dit ne pas avoir parlé de sa situation personnelle avec son entraîneur Mauricio Pochettino. Alors que l’Argentin s’appuie davantage sur Idrissa Gueye, Ander Herrera et Marco Verratti dans l’entrejeu, l’ancien joueur de Newcastle rappelle qu’il a "beaucoup joué ces dernières années" et qu’il a toujours été "en forme et performant." "C’est une situation différente, il faut l’accepter. C’est très difficile. C’est préoccupant quand on ne joue pas mais ce n’est que le début de la saison. Beaucoup de choses peuvent arriver", conclut-il. Prochain rendez-vous pour le PSG, vendredi face à Angers, en ouverture de la 10eme journée de Ligue 1.