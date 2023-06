Ligue 2: la montée en L1, le maintien… ce que change l’arrêt du match Bordeaux-Rodez (notamment pour Metz et Annecy)

La rencontre de la 38e journée de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez ayant été interrompue à la 22e minute, le sort des deux équipes qui luttent pour la montée et le maintien n’est pas encore connu. Par ricochet, c’est aussi le cas pour le FC Metz et Annecy en haut et en bas du classement.

La 38e journée n’aura donc pas livré toutes ses vérités. La faute à un homme. Un ultra de Bordeaux qui, en agressant le buteur de Rodez à la 22e minute de jeu et en provoquant l’arrêt définitif du match au Matmut-Atlantique, a figé une partie du classement qui n’est donc pas encore définitif ce vendredi soir. Pour être clair (et ce n’est pas simple), Le Havre est champion de Ligue 2 et assuré de monter en Ligue 1. En bas de classement Niort, Nîmes et Dijon sont relégués en National 1. Pau, Valenciennes et Laval ont sauvé leur peau. Mais pour quatre autres clubs, un doute subsiste : Metz et Bordeaux en haut de tableau et Annecy et Rodez en bas.

Encore un espoir pour Bordeaux

A date, le FC Metz, vainqueur de Bastia (3-2), 2eme, est promu en Ligue 1. Mais que décidera la commission de discipline de la LFP qui se réunira lundi ? En cas de victoire de Rodez sur tapis vert, Bordeaux, 3e, restera bien en Ligue 2. Même scenario si les Girondins écopent d’une pénalité de point. En revanche, si le match devait être rejoué, les Girondins auraient encore un espoir en s’imposant face au RAF avec au moins cinq buts d’écart.

Annecy le grand perdant?

Rodez, de son côté, est pour l’instant 16e et premier relégué. Mais les Ruthénois espèrent se sauver avec une victoire sur tapis vert. Trois points qui leur permettraient de devancer d'un point le FC Annecy, battu par le Paris FC. Avec ce scénario, c’est l’équipe de Haute-Savoie qui serait alors reléguée en N1. Et Rodez qui serait maintenu : "On menait 1-0, on avait fait une bonne entame de match, a déclaré Pierre-Olivier Murat, président de Rodez dans l'After sur RMC. Rejouer le match ? Je n’ai jamais vu des matchs joués après la dernière journée. Mais je me rangerai derrière l’avis de la LFP."