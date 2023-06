Ligue 2: match définitivement interrompu entre Bordeaux et Rodez, un joueur bousculé par un ultra

Dans un match décisif pour la montée en Ligue 1 et le maintien en Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez ce vendredi soir, un fan des Girondins a bousculé le buteur ruthénois Lucas Buades. Ce dernier est resté de longue minutes au sol et souffre d'une commotion cérébrale, obligeant l’arbitre a interrompre définitivement la rencontre.

Tendue, trop tendue la dernière journée de Ligue 2. Le match Bordeaux-Rodez s'est définitivement arrêté à la... 22e minute. La faute à un supporter bordelais, auteur d'une agression sur Lucas Buades après que ce dernier a ouvert le score pour le RAF (22e). Au Matmut-Atlantique, les Girondins jouaient la montée en Ligue 2. Ils sont cueillis à froid par Rodez qui lutte de son côté pour son maintien.

Lucas Buades ouvre le score pour le RAF dès la 22e minute. Un but qui ne fait pas du tout les affaires des Girondins, à la lutte à distance avec Le Havre et Metz, et qui rend les supporters encore plus nerveux. La preuve sur la célébration du Ruthénois.

Bordeaux-Rodez : Lucas Buades bousculé par un supporter bordelais © Prime Vidéo

L'arbitre applique le réglement

Alors que le joueur de Rodez fête son but derrière la cage bordelaise, un ultra qui a réussi à passer les grilles de sécurité le bouscule. Ce dernier, comme un partenaire, tombe et reste de longues minutes au sol. Un geste inadmissible.

Dans la confusion, le match est interrompu de longues minutes par l’arbitre et ne reprendra pas. Lors d'une conférence de presse improvisée, l'arbitre, Nicolas Rainville, annonce l'arrêt définitif de la rencontre. Le joueur de Rodez souffre d'une commotion cérébrale et ne pourra pas reprendre la partie. "Les éléments sont probants, le joueur ne peut reprendre la rencontre puisque commotionné. Nous avons respecté le règlement, à savoir que le match ne reprendra pas", a indiqué l'arbitre qui dénonce l'attitude détestable de ce spectateur qui a gâché la fête de milliers de supporters.

Le club bordelais condamne fermement le geste et va porter plainte contre le supporter coupable. Le club compte bien faire valoir ses droits. Les dirigeants entrent en réunion en ce moment pour se concerter sur les suites à donner avec l'avocat des Girondins Avec l'arrêt de ce match, l'incertitude plane autour du sort des Girondins et de Rodez. Mais aussi de nombreuses équipes qui jouaient quelque chose ce vendredi soir....