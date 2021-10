OM-Lorient: ce que Marseille et les supporters préparent pour l'hommage à Bernard Tapie au Vélodrome

L’OM et les supporters marseillais rendront un sublime hommage ce dimanche à Bernard Tapie, à l'occasion du match de Ligue 1 contre Lorient (20h45). Plusieurs tifos sont notamment prévus.

Ce sera le premier match de l’OM depuis le décès du "Boss" à 78 ans. L’OM et les supporters marseillais vont rendre hommage ce dimanche à Bernard Tapie, enterré il y a une semaine au cimetière de Mazargues, dans les quartiers Sud de Marseille. Le déroulé de cet hommage, avant le match face à Lorient (20h45), en clôture de la 10e journée de Ligue 1, doit rester en partie secret pour respecter ce moment solennel et émouvant. Mais quelques initiatives ont filtré.

Selon nos informations, les joueurs marseillais porteront lors de l’échauffement un tee-shirt en hommage au "Boss". Un étendard avec le portrait de Bernard Tapie couvrira le rond central sur la pelouse, à l’image de ce qui avait été fait lors de l’hommage à Robert Louis-Dreyfus, en 2009. Des photos de l’ancien président de l’OM seront diffusées sur les écrans géants du stade Vélodrome. L’air de la chanson "We Are The Champions" sera joué au violon.

"On espère qu'il verra notre amour"

Une minute de recueillement ou d’applaudissements aura lieu avant la rencontre. En tribunes, de nombreux drapeaux seront distribués aux supporters, d’autant que l’affluence sera proche des 60.000 spectateurs dimanche soir. D’ailleurs, plusieurs tifos verront également le jour. Dans les locaux des associations de supporters, les groupes s’activent pour rendre un bel hommage à Bernard Tapie.

"On a raté les hommages à Michel Hidalgo et Pape Diouf (à cause du coronavirus, ndlr). Cette fois, le destin fait qu'on n'a pas le droit de rater l'hommage à Tapie. Il le mérite pour ce qu'il a fait pour l'OM et la ville, pour tout le monde. Chaque virage fera un tifo à son effigie. On espère qu'il verra notre amour de là-haut. Il ne faut pas qu'on se manque", explique à RMC Sport, Rachid Zeroual, leader des South Winners.

La tendance est donc que chaque virage ou chaque groupe de supporters se laisse aller à sa propre imagination pour célébrer la mémoire du "Boss". Ce ne serait donc pas un tifo géant et commun mais plusieurs tifos, banderoles ou étendards qui seront visibles avant le match. L’idée étant que chaque association de supporters puisse exprimer ses sentiments à sa manière. L’OM a de son côté invité de nombreux joueurs ou personnalités de l’époque Bernard Tapie, mais tous ne pourront pas être présents. La famille de Bernard Tapie sera en revanche largement représentée et mise à l’honneur dans l’avant-match.