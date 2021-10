Lille-Brest: la grosse colère de Yilmaz

L’attaquant du Losc Burak Yilmaz n’a pas caché son mécontentement lorsque Jocelyn Gourvennec l’a sorti en 2eme période face à Brest (1-1), samedi lors de la 11eme journée de Ligue 1. Et s'il y avait un malaise Yilmaz ?

Pas content Burak Yilmaz. Moins performant que la saison passée (3 buts en 9 matchs), l’attaquant de Lille était dans un mauvais soir samedi pour la réception de Brest (1-1) au stade Pierre-Mauroy. Alors que les Dogues étaient tenus en échec par les Bretons, Jocelyn Gourvennec a décidé de sortir l’international turc à la 77eme minute de jeu. Un choix qui n’a pas plu du tout au buteur du Losc.

Burak Yilmaz est en effet rentré directement aux vestiaires en frappant dans une bouteille d’eau, très agacé. Il en est sorti douché et rhabillé en premier sans adresser un regard à personne, 10-15 minutes avant les autres joueurs. "Je n’ai pas vu, j’étais en train de discuter", a indiqué Jocelyn Gourvennec juste après en conférence de presse.

Gourvennec : "Il faut simplement se dire les choses entre nous"

Outre une situation sportive délicate, le coach du Losc est aussi revenu sur le malaise Yilmaz. "Je l'ai sorti car il joue beaucoup et je ne veux pas le mettre dans le rouge. Pour nos attaquants, c’est un match où il y avait peu d’espaces." Est-ce qu’il y a un problème avec Yilmaz ? "Il a toujours été un attaquant qui bouge beaucoup et se déplace très bien, a tempéré Gourvennec. Il pèse sur les défenses. C'est un grand joueur avec une grande carrière qui est moins en réussite mais toujours dans l'effort, il n'est pas difficile à gérer, il faut simplement se dire les choses entre nous. Autant il est volcanique sur le terrain, autant il est très lucide et calme quand on discute ensemble au centre d'entraînement. Sa sortie, je le répète, c'était pour éviter de le mettre dans le rouge." Il y a un an face à Nice, Yilmaz s'était excusé deux jours après avoir eu sensiblement la même attitude lorsque Christophe Galtier l'avait remplacé. Et cette année ?