Lille-Brest: tenu en échec par Brest, le LOSC enchaîne les déceptions

Malmené par une équipe brestoise dangereuse en contre, le LOSC enchaîne une seconde rencontre sans victoire en Ligue 1 et reste englué en milieu de tableau. Toujours pas de victoire pour Brest, 18e.

Nouveau coup d'arrêt pour le champion de France en titre, tenu en échec par le Stade Brestois (1-1). Défait à Clermont le week-end passé et tenu en échec par Séville cette semaine, le LOSC a commencé très fort, face à une équipe en manque de confiance et toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Et malgré une première alerte de Faivre sur coup-franc, détournée en corner par Grbic d’une claquette (3e), les Nordistes ont été rapidement récompensé par l’intenable Jonathan David, déjà auteur d’un doublé face à l’OM au début du mois et donc des 5 derniers buts lillois en Ligue 1.

L'indispensable David a encore frappé

À la réception d’un délicieux ballon de Fonte dans la profondeur, l’attaquant canadien a réalisé un enchaîné tout aussi subtil: contrôle en pleine course, crochet derrière le pied d’appui mettant deux défenseurs dans le vent et frappe tranquille du gauche côté opposé (18e). De quoi rejoindre Laborde en tête du classement des buteurs avec 7 unités et avec 18 buts, se rapprocher de Mbappé, meilleur réalisateur dans l’élite en 2021 (20 buts).

Les Dogues n’en ont pas démordu et ont été proches du break, notamment par Yilmaz. Le vétéran avant-centre turc a d’abord manqué d’adresse dans l’axe (22e), juste avant de servir Weah qui a buté sur Bizot, auteur d’une superbe parade du pied (24e). Mais sur le seul tir cadré brestois du premier acte, Faivre a cette fois trouvé la brèche sur coup franc (32e). Avec réussite, puisqu’il a glissé sur sa frappe et que celle-ci a été contrée pour prendre Grbic à contre-pied. Malgré sa domination et tous ses efforts, Lille, trop imprécis, rentrait au vestiaire avec ce résultat nul.

Solide, Brest a fait trembler le champion de France

La seconde période a repris sur le même rythme, avec une mainmise territoriale du LOSC, toutefois sans parvenir à véritablement mettre le feu dans la surface brestoise. Au contraire, ce sont les Bretons qui ont été proches de marquer à plusieurs reprises. Mais Faivre, encore lui, n’a trouvé que Grbic sur sa tentative en angle fermé, en contre (57e). Honorat a ensuite été tout proche de conclure une nouvelle contre-attaque, détournée sur le fil par Reinildo (67e).

Le champion de France en titre, bien que motivé par l'entrée en jeu de Sanches, voyait son adversaire jouer tous les coups à 100%. Honorat, par deux fois, et Mounié sont encore venu inquiéter un Grbic pas totalement rassurant (72e). Weah, encore servi par Yilmaz, a été le premier Lillois à se montrer dangereux après le repos mais a manqué de précision (66e), avant d'armer une demi-volée contrée en pleine surface (82e). Fonte est même venu sauver son équipe d'une nouvelle défaite, grâce à un tacle décisif dans le temps additionnel devant Mounié, seul face au but (90e+1).

Avant de se déplacer à Paris vendredi prochain et la fin de la 11e journée, le LOSC se retrouve ainsi seulement 9e (15 pts). De son côté, malgré une belle prestation, Brest reste 18e et sous pression, une semaine avant de recevoir l’AS Monaco. Si le contenu rassure, le Stade Brestois attend toujours sa première victoire qu'il n'aurait pas démérité de décrocher ce samedi soir.