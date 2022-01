Lille: dans quel état physique est Ben Arfa?

Hatem Ben Arfa a profité de sa présentation à la presse ce mercredi pour rassurer sur son état de forme. Le milieu offensif de 34 ans a tout fait pour être prêt dans l'éventualité où un club se présenterait. Les Dogues ont sauté sur l'occasion.

La signature d’Hatem Ben Arfa à Lille dégage le sentiment d’un sempiternel recommencement, comme si le joueur, animé par une envie indéniable de jouer, n’arrivait pas à trouver sa place dans le monde du football. Ce fin dribbleur, à la fois élégant et explosif, un "accélérateur de particules", d’après Olivier Létang, a traîné ses valises aux quatre coins de l’Europe pendant quinze ans avant de les déposer dans le nord de la France, et de signer en faveur d’un club "très ambitieux", où il a déjà commencé à côtoyer de "très bons joueurs" cette semaine.

Ben Arfa: "J'ai essayé de garder un rythme de club"

Si le talent de Ben Arfa n’a pas disparu, une inconnue subsiste néanmoins concernant l’état de forme de l’ancien Parisien, sans club depuis la fin de son aventure avec les Girondins de Bordeaux: "J’ai 34 ans, je me connais très bien", a tenu à rassurer Hatem Ben Arfa lors de sa présentation à la presse, mercredi.

"J’ai eu pas mal de périodes ou je n’ai pas joué pendant longtemps", a-t-il rappelé. Ce fut notamment le cas avant de rejoindre Nice, où l’international avait impressionné pour son retour en Ligue 1, inscrivant 17 buts.

Une fois n'est pas coutume, le joueur a mis toutes les chances de son côté en échangeant quotidiennement avec son préparateur physique, "de façon à être très compétitif très rapidement". "Je me sens très bien", a-t-il expliqué, avant de préciser sa méthode: "J’ai essayé de garder un rythme de club avec des structures d’entraînement. J’ai pu toucher le ballon, avoir des entraînements physiques en salle et à l’extérieur, élaborer tout un plan pour avoir des cycles de travail et faire en sorte d’arriver dans un club prêt."