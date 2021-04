Lille en direct: la conférence de presse de Galtier et d'André

André sur la quête du titre

"Le plus dur commence. On n'était pas préparés pour être là mais maintenant qu'on y est, on va s'arracher sur chaque match et tenter de maintenir ce niveau et ce classement jusqu'au bout. Quatre matchs, on se dit que c'est peu mais c'est finalement beaucoup. Nice est une bonne équipe, joueuse, difficile. Il y aura le derby contre Lens. Mais j'ai envie de dire que Saint-Etienne et Angers, ce sera compliqué aussi. On n'a pas eu de match facile cette saison. Il faudra faire ce qu'on a su faire jusqu'ici."