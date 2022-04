Lille-Lens: des supporters lillois ont tenté de faire irruption sur le terrain au coup de sifflet final

Après la défaite du LOSC ce samedi (2-1) lors du derby face à Lens lors de la 32e journée de Ligue 1, des supporters des Dogues ont tenté de pénétrer sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Mais les CRS sont intervenus pour les repousser.

Comme à l'aller (1-0), Lens s'est offert le derby nordiste (2-1) ce samedi lors de la 32e journée de Ligue 1. Si des débordements avaient eu lieu à Bollaert en septembre dernier, l'ambiance se devait d'être plus apaisée au Stade Pierre-Mauroy en l'absence des fans lensois, privés de déplacement. Mais en fin de match, les supporters des Dogues, excédés, ont tenté de faire irruption sur la pelouse.

Les supporters lillois tentant de forcer les barrières © @Canal+

La déception des supporters "est compréhensible" selon Léo Jardim

Les CRS sont intervenus pour empêcher les supporters de se rendre sur la pelouse. Des barrières de sécurité ont été forcées. "On sait que c'est difficile pour eux, a réagi le gardien Léo Jardim après le match, au micro de Canal +. C’est un match très important pour les supporters. On a perdu donc on comprend leur réaction. On a tout essayé mais ce n’était pas suffisant, leur réaction est compréhensible."

Les esprits s'étaient déjà échauffés plus tôt dans la partie entre Renato Sanches et Jonathan Gradit à la pause, qui ont écopé tous les deux d'un carton jaune. Commencée sur le terrain, l'altercation s'est poursuivie dans le couloir menant aux vestiaires. Le milieu de terrain avait percuté le défenseur lensois d'un coup d'épaule. Capitaine lensois, Seko Fofana est lui intervenu pour empêcher son coéquipier de réagir.

La déception est forcément grande pour le LOSC, qui n'avait plus perdu ses deux matchs de championnat face au RCL depuis la saison 1981-1982. L'équipe de Franck Haise avait aussi éliminé son rival en Coupe de France cette saison, à l'issue d'une séance de tirs au but.