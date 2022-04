Lille-Lens: les Sang et Or s'offrent un derby qui leur permet de rêver d'Europe

En déplacement à Lille ce samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Lens s'est offert le derby (2-1) grâce à Przemysław Frankowski et Arnaud Kalimuendo. L'équipe de Franck Haise repasse devant le LOSC au classement, elle est désormais septième avec deux points d'avance sur son adversaire du soir.

Privé de ses supporters pour le derby nordiste, Lens a réalisé malgré tout le bon coup de la 32e journée de Ligue 1 en s'imposant au Stade Pierre-Mauroy (2-1). Grâce à cette victoire, l'équipe de Franck Haise repasse devant son adversaire du soir au classement, en septième position, avec 50 points soit deux unités d'avance.

Przemysław Frankowski et Arnaud Kalimuendo ont signé les buts lensois. L'ailier polonais n'a mis que 4 minutes pour trouver la faille d'une demi-volée du droit, à l'issue d'un corner tiré par Jonathan Clauss et repoussé par la tête de José Fonté. Seul au second poteau, Frankowski a eu tout le loisir de contrôler pour ouvrir le score.

Arnaud Kalimuendo s'y est repris lui à plusieurs fois pour marquer. Ses deux premières tentatives ont été repoussées (20e, 26e) par Léo Jardim mais le joueur formé au PSG a persévéré pour délivrer son équipe sur sa troisième frappe, un peu déviée par Fonte (37e). De son côté, le LOSC avait trouvé le poteau par l'intermédiaire de Renato Sanches (21e). La première période fut intense et Lille a réussi à retrouver de l'espoir grâce à Xeka (45+1e), qui a bien placé sa tête sur un centre d'Edon Zhegrova.

Lens met fin à la série du LOSC

Plaisant sur le terrain, ce derby est monté d'un ton à la mi-temps avec une altercation entre Jonathan Gradit et Renato Sanches, qui a valu un carton jaune aux deux joueurs. Rien néanmoins de comparable avec les débordements survenus lors du match aller à la pause, où le terrain avait été envahi par les supporters.

Invaincu en championnat lors de ses huit dernières sorties, le LOSC a continué de pousser en seconde période. Wuilker Farinez est parvenu à dévier de justesse une frappe de Jonathan Bamba (53e) et le gardien argentin a été sauvé ensuite par son poteau sur une frappe d'Edon Zhegrova (66e).

Lens a passé la fin du match à défendre mais a tenu bon, pour un résultat forcément important en vue de la bataille européenne. Après sa victoire à l'aller (1-0), le club Sang et Or a réussi à faire tomber une nouvelle fois son ennemi juré. La réussite est même totale cette saison avec une qualification obtenue face au LOSC à l'issue d'une séance de tirs au but en Coupe de France. Cela faisait 19 ans que Lens ne s'était plus imposé sur le terrain lillois.

Pour Lens, il faudra digérer cette belle victoire car la semaine à venir s'annonce chargée, avec la réception de Montpellier mercredi et un déplacement au Parc des Princes, face au PSG, samedi prochain. Le LOSC ira à Reims de son côté en milieu de semaine et accueillera Strasbourg le dimanche 24 avril.