Lille: "Il va fallloir se lever de bonne heure!", Henry pas tendre sur la "bêtise" de Bayo

Consultant pour Prime Video, Thierry Henry est revenu avec son franc-parler habituel sur la mise à l'écart de Mohamed Bayo, sanctionné par Lille pour une virée en boîte de nuit.

Très attaché à la notion d’exemplarité, Thierry Henry n’a pas raté sa cible avant le coup d’envoi du choc de la troisième journée entre Lille et le PSG, au stade Pierre-Mauroy. Il a beaucoup été question ce dimanche de la mise à l’écart de Mohamed Bayo en marge de cette rencontre. L’attaquant de Lille a été sanctionné par le club nordiste pour une virée nocturne à la veille du match.

En concertation avec son entraîneur Paulo Fonseca, le président du LOSC Olivier Létang a tranché dans le vif. "Parce que c'est un manque de respect vis à vis du club, vis à vis de ses partenaires, du staff technique et de nos supporters", a-t-il expliqué au micro de Prime Video, diffuseur de la rencontre.

"Exactement ce qu'il ne faut pas faire"

Thierry Henry a donné son adhésion au discours tenu par le président du club: "Personne n’est au-dessus de l’institution, a clamé celui qui officie en tant que consultant tout au long de la saison. Deuxièmement, à 24 ans, tu n’es plus jeune. Il faut arrêter les bêtises, pour rester poli. Tu viens dans un club comme Lille, on met un joueur champion de France, et un joueur qui a mis énormément de buts l’année dernière sur le côté, pour que tu puisses jouer dans l’axe, et voir si tu es capable de faire la différence. Et à l’arrivée, t’es dehors, en soirée… Je n’irai pas plus loin car je ne sais pas ce qu’il s’y est passé. Mais c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Maintenant, bonne chance pour retourner dans cette équipe, il va falloir se lever de bonne heure, et non se coucher à des heures un peu bizarres."