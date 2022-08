"Au PSG, il y a toujours un problème", Thierry Henry défend Mbappé après sa première boudeuse face à Montpellier

Après une première rencontre boudeuse samedi soir face à Montpellier, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Thierry Henry, qui estime qu'il y a toujours "un problème" au PSG.

Les débats sont toujours aussi intenses autour du PSG. Si l'équipe de Christophe Galtier réalise un début de championnat parfait avec une nouvelle victoire samedi face à Montpellier (5-2), tout le monde a retenu l'image de Neymar et Kylian Mbappé se disputant un pénalty, finalement tiré (et marqué) par le Brésilien. Une initiative prise par le numéro 10 lui-même, après un échange avec le champion du monde français.

Au lendemain de la soirée au Parc des Princes, Thierry Henry est venu au secours du natif de Bondy. "C'est sa place. Il va devoir bien sûr le montrer comme il le montre depuis le début. Mais il n'a rien à prouver à personne. Maintenant, il faut jouer, a rappelé l'ancien joueur d'Arsenal sur Prime Video. Après, comment le coach va trouver pour faire jouer les trois (Messi, Neymar, Mbappé) et les rendre heureux ... Bon courage. Au PSG, il y a toujours un débat, un problème. Ils ont gagné 5-2 et on parle de Mbappé. L'année dernière, c'était Neymar et ça sera toujours comme ça, c'est le PSG."

Mbappé gêné par des soucis personnels

Plus tard dans la soirée, RMC Sport confirmait que Kylian Mbappé était en réalité touché par des problèmes personnels. Un contexte particulier venu s’ajouter à cette séquence du pénalty. Un moment durant lequel l’attaquant parisien a voulu exprimer une forme de désaccord avec une décision sportive. En coulisses, le meilleur buteur du dernier exercice aborde cet épisode avec beaucoup de tranquillité. Il se prépare déjà à reprendre l’entraînement, avec le sourire, avant d’affronter Lille dimanche soir à Villeneuve-d’Ascq. Du côté du joueur originaire de Bondy, aucune surenchère ne sera faite.

Dans le clan du Brésilien, on temporise aussi, alors que le principal intéressé s’offre une pause pour la fête des pères, qui se fêtait ce dimanche au Brésil. Et ce, malgré les tweets s’en prenant ouvertement à Mbappé, likés la nuit dernière par le numéro 10 parisien. Ses proches répètent que le joueur, auteur d’un doublé contre le MHSC, est plus heureux que jamais au Paris Saint-Germain, déjà totalement intégré dans le nouveau système de jeu de Christophe Galtier (3-4-1-2) et exemplaire au quotidien.

Malgré les moments de tension, le PSG entend gérer cette situation en utilisant la méthode douce mais en étant "juste", le maître-mot de la nouvelle politique mise en place par le board parisien. Ce dernier préférant aussi avoir à faire à des joueurs de caractères plutôt qu'à des joueurs moins expressifs. Un échange devrait être organisé dans les prochains jours entre Neymar, Mbappé, Christophe Galtier et le conseiller sportif Luis Campos.