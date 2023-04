Lille: "Je l’engueule quand il loupe", Cabella va "tout faire" pour que David termine meilleur buteur devant Mbappé

Large vainqueur contre Ajaccio ce samedi après-midi (3-0), Lille peut encore rêver d'Europe. Parallèlement au classement du LOSC, Rémy Cabella rêve de voir Jonathan David détrôner Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs.

Ce samedi après-midi, le LOSC s'est imposé sans forcer contre l'AC Ajaccio (3-0) à domicile lors de la 33e journée de Ligue 1. Les Nordistes, cinquièmes, restent à la lutte pour une qualification en Ligue Europa Conférence. Si Lille est encore dans la course pour une qualification européenne, c'est en grande partie grâce à son duo offensif, Rémy Cabella-Jonathan David. Le Canadien est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 21 buts en 31 matchs.

Son compère offensif, Rémy Cabella, l'a encensé en zone mixte à l'issue du match: "C’est un top attaquant. A l’entraînement, il travaille énormément, je le vois travailler car on bosse ensemble devant le but. Il fait une très bonne saison et c’est un attaquant avec beaucoup de qualités. Cette année, il a encore élevé son niveau de jeu, il a plus d’efficacité même s’il peut encore rater, ça lui arrive."

"Je l’engueule quand il loupe des occasions"

L'ancien joueur de Montpellier sait se montrer exigeant avec son partenaire tout en pensant également à ses stats personnelles. Il compte sept buts et neuf passes décisives en Ligue 1 cette saison: "Je l’engueule quand il loupe des occasions car je n’ai pas envie qu’il rate, surtout quand je lui fais des passes. C’est un très grand attaquant. J’espère qu’il va être encore plus performant jusqu’à la fin. J’espère qu’il va nous faire gagner des matchs car c’est un très grand joueur. Je vais essayer de le mettre dans de bonnes conditions, c’est mon rôle. En plus c’est un très bon gars donc je suis très heureux de jouer avec lui cette année"

Alors qu'il pointe à seulement une longueur de Kylian Mbappé au classement des buteurs, l'hypothèse de voir Jonathan David meilleur buteur de Ligue 1 à l'issue du championnat ne surprendrait pas Rémy Cabella: "Je lui souhaite et j’espère qu’il va finir meilleur buteur. Ça va être dur parce que devant lui il y a un monstren pratiquement le meilleur joueur du monde mais c’est à nous de le mettre dans les meilleures conditrons. C’est un beau duel et on va tout faire pour l’emmener au bout."

Jonathan David, qui devrait quitter le LOSC cette saison, se montre un peu plus mesuré sur la question: "Ça va être très compliqué surtout que ça fait trois-quatre saisons que Kylian Mbappé termine premier. On ne sait pas ce qu'il va se passer. On s’attend à ce que je marque à chacune de mes occasions, c’est le haut niveau"