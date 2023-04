Lille: l'étonnante leçon de morale des supporters aux joueurs... après la victoire contre Montpellier

Vainqueur de Montpellier ce dimanche en Ligue 1 après avoir été mené (2-1), Lille a réalisé une belle opération devant son public au stade Pierre-Mauroy. Ce qui n'a pas empêché les hommes de Paulo Fonseca d'être sermonnés par leurs supporters après la rencontre... pour ne pas avoir salué les fidèles à Angers huit jours avant.

Une après-midi ensoleillée, une précieuse victoire dans la course à l'Europe, qui plus est sur un scénario renversant... Le stade Pierre-Mauroy avait de quoi être à la fête après le succès de Lille face à Montpellier (2-1), ce dimanche en Ligue 1. Mais si Rémy Cabella et les siens ont célébré leur performance du jour, l'après-match a aussi donné lieu à une séquence un brin surprenante entre les joueurs nordistes et leurs supporters.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, alors qu'ils étaient rassemblés au pied de la tribune occupée par les Dogues Virage Est (DVE), les Lillois ont ainsi eu droit... à une leçon de morale en public. Pas pour leur prestation du jour, non, mais parce que la semaine passée, après la défaite à Angers (1-0), les hommes de Paulo Fonseca n'étaient pas allés saluer leurs fidèles ayant fait le déplacement à Raymond-Kopa.

"Depuis le début de la saison, ce qu’on s’était dit, c’est que vous deviez respecter tous les supporters, a ainsi lancé un leader des DVE, micro en main. Pourquoi? Parce que si vous êtes footballeurs pros aujourd’hui, c’est grâce à tous les gens qui vous regardent à la télé, qui payent des abonnements. Et franchement, quand il y a des mecs qui font 500 km pour aller à Angers en plein après-midi pour aller voir une purge sur le terrain, et que ça ne va pas applaudir les mecs, ça je ne pardonne pas. Ça, vous n’avez pas le droit! Ne pas respecter les mecs, ça c’est interdit. Donc est-ce qu’on est d’accord que c’est la dernière fois?"

Obraniak : "Ça me gave"

Si l'explication s'est ensuite terminée sur une note plus joyeuse, avec des applaudissements mutuels entre joueurs et supporters, et si Paulo Fonseca - interrogé sur le sujet - a seulement tenu à saluer l'importance des fans, tout le monde n'a pas goûté à la petite mise en scène. Notamment Ludovic Obraniak, ancien joueur du LOSC (2007-2012) et consultant pour le diffuseur Prime Vidéo.

"Je vous le dis, honnêtement, ça m’a saoulé, a grincé l'ex-milieu de terrain. C’est une prise de lumière qui n’est pas nécessaire. Pourtant je connais bien les DVE, et l’entraîneur Paulo Fonseca a raison de rappeler que c’est un groupe extraordinaire quand il s’agit de supporter, mais là, le meneur qui a pris la parole n’est pas dans son rôle à venir faire la morale sur l’argent que gagnent les joueurs et tout… On le sait pertinemment, il n’y a pas besoin de rappeler ça. Ce sont des bons gamins que vous avez à Lille. Ils viennent saluer les supporters à chaque fois. A Angers ils en avaient gros sur la patate mais des fois ça m’arrivait aussi de rentrer au vestiaire directement parce que j’étais énervé, parce que je n’étais pas dans les conditions pour pouvoir dialoguer… Ça arrive. Ils ne sont pas coutumiers du fait donc là, la prise de parole, la prise de lumière alors que l’équipe vient de renverser un match et que l’ambiance est à la fête, ça me gave."