Mercato: Galtier plairait beaucoup à l’OL

Selon Le Parisien, le profil de Christophe Galtier intéresserait les dirigeants de l’OL pour prendre place sur le banc la saison prochaine même si Jean-Michel Aulas s’est gardé de se prononcer sur le sujet cette semaine.

Qui entraînera Lyon la saison prochaine? Le doute est entier alors que Rudi Garcia sera en fin de contrat en juin prochain. Jean-Michel Aulas, président de l’OL, a maintenu le suspense cette semaine en conférence de presse en se gardant de donner une tendance sur l’avenir de son entraîneur actuellement en place.

Le dirigeant ne veut pas prendre le risque de parasiter la fin de saison à enjeux de l’OL, toujours en course pour le titre avec trois points de retard sur le duo Paris et Lille, qui s’affrontent ce week-end. Mais son silence traduit l’absence de volonté farouche de poursuivre avec l’ancien technicien de l’AS Rome et de Lille la saison prochaine.

"On respecte ce que l’on a dit il y a très longtemps, a déclaré Aulas, mercredi. Bien sûr qu’il y a des tendances, mais je les garde pour moi. On en discute régulièrement avec plusieurs hypothèses, mais la meilleure hypothèse c’est d’être champions. (…) L’expérience nous a montré que moins on se précipite pour prendre des décisions, plus on est sereins."

Selon les informations du Parisien, le nom d’un technicien français plairait particulièrement aux décideurs rhodaniens. Celui de Christophe Galtier, actuellement en poste au Losc. L’entraîneur connait bien le banc lyonnais sur lequel il a passé la saison 2007-2008 comme adjoint d’Alain Perrin, avant de prendre son envol comme entraîneur numéro 1… chez le rival stéphanois (2009-2017).

Galtier reste très apprécié à Lyon

Galtier serait toujours en bons termes du côté de Lyon où son sens du relationnel est très apprécié. Ses résultats aussi. Après avoir maintenu Saint-Etienne dans la première partie du championnat pendant de longues années, il a porté Lille des portes de la relégation à la Ligue des champions. Son équipe est d’ailleurs un sérieux prétendant pour le titre cette saison.

Pour le moment, Aulas n’a pris aucun contact avec le moindre entraîneur, pour ne pas donner d’indice sur ses intentions. Mais Galtier serait dans les petits papiers lyonnais. "Je peux vous assurer qu’il n’y a eu aucun contact de pris avec un entraîneur autre que Rudi, affirme le président. Tous ceux qui pensent savoir ne savent pas, et ont plus de chances de se tromper que de dire la vérité..."