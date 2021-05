Lille: le message fort de Burak Yilmaz pour le titre de champion

Burak Yilmaz a remobilisé ses partenaires juste après le nul face à Saint-Etienne, dimanche, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 (0-0). Dans une séquence diffusée par Canal +, l’attaquant de Lille a exprimé à haute voix sa certitude de décrocher le titre, le week-end prochain à Angers.

Une finale pour entrer dans la légende. Lille a la possibilité de décrocher le quatrième titre de son histoire lors de la dernière journée de Ligue 1. En déplacement à Angers dimanche prochain, les Dogues devront faire mieux que le PSG, qui se rendra à Brest. Les joueurs de Christophe Galtier comptent un point d’avance sur les Parisiens avant cette ultime bataille. Mais ils n’arriveront pas en pleine confiance dans l’antre du SCO.

La faute à un match nul poussif concédé face à Saint-Etienne, dimanche au stade Pierre-Mauroy (0-0), qui a permis aux partenaires de Kylian Mbappé de revenir à un point au classement. Face à des Verts bien regroupés, les Lillois sont apparus fébriles et en manque d’inspiration. Comme si la perspective d’atteindre le Graal les avait un peu tétanisés.

"Vous êtes des chiens de combat"

Pas de quoi inquiéter Burak Yilmaz. Dès le coup de sifflet final, l’attaquant turc s’est chargé de diffuser des ondes positives à ses partenaires. En affichant à haute voix (et en anglais) sa certitude de décrocher le titre le week-end prochain. "Ne vous inquiétez, on va être champions, a lancé le buteur de 35 ans en regagnant les vestiaires. Ne vous inquiétez pas. On va être champions ! Vous êtes des chiens de combat. Ne vous inquiétez pas. On va être champions la semaine prochaine. Vous allez voir. Contre n’importe qui. On va être champions. Vous allez voir !"

La séquence, diffusée par Canal +, témoigne de l’énorme détermination qui habite le nouveau taulier du Losc, auteur de 15 buts en 27 matchs de championnat cette saison. Pour sa première saison en France, le natif d’Antalya compte bien ajouter une ligne de plus à son palmarès, lui qui a déjà remporté deux fois le championnat de Turquie avec Galatasaray (en 2013 et 2015).