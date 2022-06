Lille: le stade Pierre-Mauroy va changer de nom, un accord de naming avec Decathlon

Le LOSC a trouvé un accord avec la marque Decathlon pour le naming du stade Pierre-Mauroy. L'enceinte des Dogues portera un nouveau nom dès la saison 2022-2023 et au minimum pour les cinq prochaines années.

Dix ans après son installation au stade Pierre-Mauroy, le LOSC va connaître une petite révolution avec un premier contrat de naming pour son enceinte. A la recherche d'un partenaire financier pour digérer le coût de construction du stade, la Métropole Européenne de Lille (MEL) et le club lillois sont parvenus à un accord avec l'entreprise Decathlon, basée à Villeneuve-d'Ascq.

Les pourparlers sont bien avancés avec le groupe originaire du Nord de la France en attendant la commission du jeudi 9 juin et le vote du conseil métropolitain le 24 juin prochain. En vertu de ce contrat de sponsoring, le stade du LOSC s'appellera bientôt la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy.

6 millions d’euros sur 5 ans

Le changement sera effectif dès la saison 2022-2023 et durera pendant les cinq prochaines années. Pour convaincre le LOSC et la MEL, Decathlon va débourser 6 millions deuros sur 5 ans renouvelables. L'équipementier confirme ainsi un peu plus son arrivée dans le football professionnel français.

Avant de devenir le partenaire des Dogues pour leur stade, Decathlon a remporté l'appel d'offre lancé par la LFP et fournira les ballons officiels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sous la marque Kipsta pour les quatre prochaines saisons.