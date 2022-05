LOSC: Gérard Lopez conteste les accusations de la direction actuelle

Président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a contesté l'accusation de la direction actuelle du LOSC, qui a pointé du doigt "un certain nombre de contrats signés par l'ancienne direction", pour lesquels la police judiciaire a procédé à une perquisition mardi au Domaine de Luchin.

Parole à la défense. Ancien président du LOSC, Gérard Lopez a été pointé du doigt ce mardi par les dirigeants des Dogues, à l'issue d'une descente de la police judiciaire au Domaine de Luchin afin de procéder à une série d'auditions. Dans un communiqué, la direction lilloise a estimé "être victime d’un certain nombre de contrats signés par l’ancienne direction." Accusé, Gérard Lopez se défend.

Des transferts de joueurs du LOSC seraient dans le viseur des enquêteurs, à commencer par celui de Victor Osimhen à Naples il y a deux ans. "A la suite de l’audit interne réalisé en début d’année 2021 par les nouveaux dirigeants du Club, le LOSC avait déposé une plainte contre X en octobre 2021 ", rappelait le communiqué du LOSC ce mardi.

"Nous ne pouvons que déplorer les tentatives d'attaques personnelles"

Me. Laurent Cotret, avocat de Gérard Lopez, a réagi dans un communiqué pour défendre son client. "Contrairement aux insinuations répétées de la direction du LOSC, l’ensemble des opérations de gestion menées par la direction du club sous la présidence de Gérard Lopez, en particulier celles qui seraient visées par la plainte apparemment déposée par la direction actuelle du club, ont toujours été approuvées par les actionnaires, conseil d’administration et assemblée générale, et figurent dans les comptes certifiés", indique l'avocat de Gérard Lopez.

"Nous ne pouvons donc que déplorer, une nouvelle fois, les tentatives d’attaques personnelles contre Gérard Lopez, directement visé", ajoute Me. Laurent Cotret. Gérard Lopez avait vendu le LOSC en décembre 2020, cédant la main à Merlyn Partners SCSp. Depuis, l'homme d'affaires a rebondi en reprenant les Girondins de Bordeaux à l'été 2021, qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2.