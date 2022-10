Lille – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche soir, la dixième journée de championnat se termine par le derby du Nord. Les clubs de Lille et de Lens s’affrontent au stade Pierre-Mauroy. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lille – Lens !

Lens fait un bon début de saison avec 3 matchs nuls et 6 victoires, dont celle face à Lyon (1-0). Les Sang et Or, invaincus, ont pu accumuler 21 points en 9 rencontres.

Offre Prime Video Regardez le match ! Grâce à l'offre Prime Video en promotion, regardez le match Lille - Lens ! J'en profite

Désormais quatrièmes, ils affrontent le LOSC ce dimanche. Les hommes de Paulo Fonseca sortent d’une défaite contre Lorient (2-1). Les Dogues, huitièmes avec 13 points, vont donc tout faire pour défendre leurs couleurs à domicile. Enfin, l’arbitre choisi pour la rencontre est François Letexier. Il sera aidé par Cyril Mugnier et Medhi Rahmouni. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lille – Lens !

Regardez le match Lille – Lens ce week-end !

Le match Lille – Lens est diffusé en direct ce dimanche 9 octobre à 20 heures 45 sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous accédez à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats en vous abonnant à l’offre mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois, après 7 jours d’essai gratuit. Vous pouvez également opter pour l’offre d’abonnement saison au prix de 69 euros par an. D’autre part, la chaîne Le Pass Ligue 1 vous propose des émissions d’avant et après matchs animées par des consultants de renom, dont Thierry Henry. Vous retrouvez aussi Thibault Le Rol les vendredis et dimanches soirs pour la présentation des matchs. Par ailleurs, vous pouvez activer la fonctionnalité “Stadium FX” pour vivre de chez vous l’ambiance des tribunes. Enfin, l’ensemble des contenus diffusés est accessible sur le support de votre choix et via l’application Prime Video.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.