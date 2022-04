Lille-Lens: "Je vis ça comme un affront, comme une blessure", lâche Gourvennec

La mine abattue après la défaite de son équipe dans le derby du Nord, l’entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec a très mal vécu ce revers qui pourrait laisser des traces.

Et de trois ! Lens a remporté le derby du Nord pour la troisième fois de la saison, samedi à Lille (2-1) en Ligue 1, et s'est replacé dans la course à l'Europe, dont le Losc est presque écarté. Devant son public, le champion de France en titre a encore réalisé une triste prestation, à l'image de ses deux derniers matches contre Bordeaux (0-0) et Angers (1-1), et a été logiquement puni par des Sang et Or solides.

"On s'est plombé notre match, a regretté Jocelyn Gourvennec. On voulait attaquer fort et on s'est fait piéger au bout de quatre minutes sur un corner où on n'est pas attentif... Comme ça, on ne peut pas gagner un match à enjeu, un derby qui était important pour nos supporters. On fait une mi-temps sur deux et sur des matches comme ça, ça ne peut pas fonctionner. On doit s'excuser auprès de nos supporters."

Gourvennec: "Comme une blessure"

Cette nouvelle défaite sonne quasiment le glas des espoirs européens de Lille, relégué provisoirement au huitième rang. Bloqués à 48 points, les Lillois pointent respectivement à trois et quatre longueurs de Nice (6e) et de Strasbourg (5e), qui affrontent dimanche Lorient et Troyes, des mal classés.

"On déçoit tout le monde et on se déçoit nous-mêmes, a confié le coach des Dogues, qui est apparu très abattu. C'est dur à accepter car d'habitude l'équipe répond présent dans les grands matches, mais pas ce soir... On a eu un meilleur visage en seconde période mais ce n'est pas suffisant, on n'a pas répondu présent. Là, c'est difficile d'arracher les matches... On est extrêmement déçu, je suis extrêmement déçu, je vis ça comme un affront, comme une blessure, et ça fait mal, très mal."