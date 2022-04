OL: Ndombélé et Lopes absents contre Bordeaux

Comme annoncé par l'OL ce samedi soir, le gardien lyonnais Anthony Lopes et le milieu Tanguy Ndombélé, blessés, ont déclaré forfait pour le match de la 32e journée de Ligue 1 contre Bordeaux, dimanche (17h05).

L'OL est sous pression à l'heure d'accueillir Bordeaux, une équipe qui lutte pour sa survie dans l'élite. Éliminé de la Ligue Europa cette semaine, le club lyonnais ne pourra pas compter sur nombre de ses supporters (les Bad Gones et Lyon 1950) et devra en plus se passer de deux de ses cadres, Anthony Lopes et Tanguy Ndombélé.

Le gardien a été touché à la cuisse droite, le 11 avril à Strasbourg, un match dont est également sorti blessé à la cuisse gauche l'international français. Lopes avait déjà renoncé à participer au quart de finale retour de Ligue Europa contre West Ham (0-3), et c'est à nouveau le portier allemand, Julian Pollersbeck qui sera titularisé.

Kadewere, Caqueret et Cherki également absents

Ndombele avait quand même été aligné contre les Anglais mais était sorti en cours de rencontre et n'était manifestement pas en état de jouer. L'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere, malade, est également absent pour ce match du rachat. Tout comme Diomande, Caqueret et Cherki, toujours sur la touche. En face, les Girondins ont perdu Pembélé jusqu'à la fin de saison mais récupèrent Oudin et Birand.