Lille: Létang charge ses joueurs après la défaite à Brest

Battu à Brest (2-0) ce samedi, le LOSC a mal fini son enchainement de trois matchs en six jours, ce qui a mis en colère Olivier Létang, son président.

La série infernale du LOSC s’est terminée sur une mauvaise note. Alors qu’ils avaient l’opportunité de remonter à la 5e place de Ligue 1, les Lillois sont passés à côté de leur match à Brest, ce samedi, et se sont logiquement inclinés (2-0), pour leur troisième match en six jours. Une contre-performance qui a dépité Oliver Létang : en zone mixte, le président des Dogues n’a pas caché sa "grande déception", sans chercher d’excuses à ses joueurs.

"C’était un match formidable, j’ai adoré", a d’abord ironisé le dirigeant, avant de reprendre un ton plus sérieux. "Ce soir, c’est une très grande déception. On voulait gagner, avoir 35 points et je pense qu’il y avait largement la place pour le faire. Je l’avais senti avant le match, donc j’ai discuté avec le coach, en lui disant de faire attention à l’entame." Celle-ci a pourtant été très mauvaise: d’entrée, les Lillois se sont retrouvés menés, après un but contre son camp de Tiago Djalo.

"Mentalement, on n'y est pas"

"Quand on se prend un but au bout de deux minutes, ça veut dire que mentalement, on n’y est pas. C’est un risque après une série de trois matchs en dix jours", a poursuivi Létang. Avant ce déplacement en Bretagne, les champions de France avaient arraché un nul à Marseille dimanche dernier (1-1), puis s’étaient imposés à domicile face à Lorient, mercredi (3-1). "J’avais alerté tout le monde mercredi soir après le match, force est de constater que ça n’a pas été suivi des faits", a regretté le président.

Il a particulièrement pointé du doigt une "deuxième mi-temps catastrophique, avec des joueurs qui s’énervent et perdent le fil, on ne sait pas trop pourquoi". Remplacé par Hatem Ben Arfa, qui faisait son retour en Ligue 1, Burak Yilmaz s’est montré particulièrement agacé au moment de sa sortie, ce qu’il a signifié par plusieurs gestes de colère. "On va en parler en interne pour retrouver un niveau d’exigence plus élevé que ce que l’on a fait et vu ce soir", a conclu Létang. Les Dogues ont deux semaines pour se ressaisir avant la réception du Paris Saint-Germain.