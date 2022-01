Lille: Gourvennec va s'expliquer avec Yilmaz après sa grosse colère

Quelques minutes après la défaite de Lille sur la pelouse de Brest (2-0), Jocelyn Gourvennec s'est exprimé sur la grosse colère de Burak Yilmaz, directement rentré aux vestiaires après son remplacement.

Pas de discussion à chaud. Alors que Burak Yilmaz a piqué une grosse colère lors de son remplacement en seconde période lors de la défaite de Lille à Brest (2-0), ce samedi, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a expliqué en conférence de presse qu'il allait échanger avec son attaquant, mais pas tout de suite.

"On en discutera à tête reposée, il ne faut jamais réagir à chaud, c’est de la frustration. Burak est comme ça, il a beaucoup de caractère. Son carton jaune vient de là, d'une discussion véhémente avec l'arbitre, le corps arbitral nous a demandé de le calmer. On a failli le sortir, on lui a fait confiance. Il est frustré. Mais on ne fait pas de la compétition avec des dauphins ou des agneaux, on a des joueurs avec beaucoup de caractère. Il n'y a pas que lui, ça fait partie de ses caractéristiques. Il a été comme ça toute sa carrière. C'est quelqu'un d'entier, il ne va pas changer aujourd'hui. On va en discuter tranquillement. Qui a dit qu'on allait passer l'éponge ? Vous voulez quoi ? On discutera comme on a toujours fait. On règle ces choses en interne. On ne vous demandera pas votre avis", a indiqué Gourvennec en conférence de presse.

Grands gestes et regard assassin

Alors qu'Hatem Ben Arfa a effectué son grand retour sur une pelouse de Ligue 1, le Turc n'a pas bien pris son remplacement dans le dernier quart d'heure. Furieux, il a lancé de grands gestes et des regards assassins, visiblement en direction de son banc. L’ex-joueur de Galatasaray a retiré son maillot et filé directement au vestiaire en marmonnant des paroles en turc.

En parallèle du geste d'humeur de son attaquant, le Losc a pris un coup de froid en Bretagne face à des Brestois réalistes (2-0). Un coup d'arrêt pour les champions de France, qui manquent l'occasion de se rapprocher des places européennes avant les matchs de dimanche.