Lille: Létang veut que Galtier "reste" et prolonge

Invité de l’émission Top of the foot ce lundi sur RMC, Olivier Létang, le président du LOSC, n’a pas fait mystère de ses intentions concernant son entraîneur, Christophe Galtier. Le dirigeant souhaite conserver le coach, au-delà de son contrat qui court jusqu’en 2022.

Olivier Létang, à l’occasion de son passage dans l’émission Top of the foot, ce lundi sur RMC, a insisté sur le "travail formidable" réalisé par Christophe Galtier, notamment dans la préparation du match contre le PSG, gagné (1-0) par les Dogues au Parc des Princes. "Heureux de la collaboration" avec son entraîneur Christophe Galtier, le président du LOSC espère que celle-ci va perdurer au-delà de la saison, sachant que le coach français est un homme très demandé, surtout en France, où son travail remarquable suscite l’admiration.

Létang: "Aulas n'a pas appelé"

"Je me suis positionné dès que je suis arrivé. C’est un très grand professionnel, et d’un point de vue humain, nous avons une relation qui est très proche. On n’a pas besoin de prendre rendez-vous avec Christophe puisqu’on se voit plusieurs fois par jour. Je suis très content de l’avoir avec moi et je souhaite qu’il continue l’aventure. Je souhaite que Christophe reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. L’objectif, c’est de poursuivre la collaboration avec Christophe. Il n’y a aucun doute là-dessus."

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2022, Christophe Galtier a été interrogé sur un intérêt de l’OL la semaine passée. Ce qu’il s’est pressé de démentir, arguant que des discussions avec Jean-Michel Aulas et Junino n'avaient jamais eu lieu, avant d’ajouter que sa priorité ira au LOSC. "Aujourd’hui, Jean-Michel Aulas (président de l’OL) n’a pas appelé. Il n’y aucune discussion, Christophe l’a dit aussi. Les choses sont assez claires", a commenté de son côté Olivier Létang, à notre antenne.