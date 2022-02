Lille-Metz: une très lourde suspension pour Antonetti, Armand et Létang aussi sanctionnés

Exclu face au Losc (0-0) vendredi en Ligue 1 après une vive altercation avec des dirigeants lillois, l'entraîneur messin Frédéric Antonetti a écopé de dix matchs de suspension dont trois avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel était réunie ce mercredi pour examiner le cas Frédéric Antonetti. Exclu vendredi lors du match entre Lille et le FC Metz (0-0) à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, après une altercation avec des dirigeants lillois, l'entraîneur messin a été lourdement sanctionné. Il a écopé de dix matchs de suspension dont trois matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

Létang et Armand aussi sanctionnés

Olivier Létang, président du Losc, écope de son côté de deux matchs de suspension, par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 1er mars 2022 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.

Sylvain Armand, coordinateur sportif du Losc, prend quatre matchs de suspension, dont deux matchs par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend aussi effet le mardi 1er mars 2022.

Les faits se sont produits quelques minutes avant la fin de la rencontre au stade Pierre-Mauroy. Antonetti a été exclu après une grosse embrouille avec le coordinateur sportif du Losc Sylvain Armand sur le bord du terrain, à qui il reprochait d'être venu près de sa zone technique pour se plaindre auprès du quatrième arbitre. "Quand on m'agresse je réponds. J'ai pris le rouge mais je ne me laisse pas faire sur un terrain", avait expliqué à chaud le technicien corse en conférence de presse.

Antonetti a reconnu avoir été "trop loin"

Samedi, il est revenu sur cet incident au micro d'Amazon Prime Video: "Bien sûr j'ai été un peu trop loin. Il y a eu un manque de respect complet (...) Sur le fond j'ai raison, alors peut-être que sur la forme j'ai sûrement tort de réagir comme ça car ce ne sont pas des belles images à montrer." Sur les images du diffuseur, l'entraîneur des Grenats est clairement filmé en train de perdre son sang-froid et d'accrocher Armand, avant que les deux hommes ne soient rapidement séparés. "Il y a eu des échanges entre moi et monsieur Antonetti", a commenté l'ancien défenseur de Nantes et du PSG.

"C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup dans sa façon de faire, a-t-il expliqué sur Amazon. Des mots ont été échangés entre nous. Pas d’insulte, même de sa part. Il y a des images où on le voit venir vers moi, me toucher. On a chacun un ego aussi. Je ne venais pas lui parler, je ne venais pas m’adresser au banc messin. Aujourd’hui je n’ai rien à me reprocher. Je ne l’ai pas insulté, pas touché. Il y a encore des images qui parlent d’elles-mêmes." Antonetti avait déjà reçu un carton rouge contre Reims en août, puis contre le PSG en septembre pour avoir pris à partie l'arbitre du match.

Dans un communiqué, Metz a de son côté reconnu que la réaction de son entraîneur "a pu apparaître excessive". Tout en le défendant : "Suite à l’expulsion d’Edon Zhegrova dans les arrêts de jeu, les dirigeants du LOSC se sont présentés sur le bord de la pelouse afin de mettre la pression sur le quatrième arbitre. Malgré la demande du staff technique messin de cesser d’invectiver le corps arbitral, les dirigeants lillois ont poursuivi, dans un premier temps depuis le bord pelouse, d’où ils n’ont pas vocation à suivre la rencontre, puis dans la zone technique de Frédéric Antonetti, réservée à l’entraîneur visiteur, retracent les dirigeants messins dans leur communiqué. Alors qu’il les avait une première fois repoussés hors de sa zone technique, Frédéric Antonetti a été victime de propos déplacés de la part d’un des dirigeants lillois."