Ligue 1: Metz défend Antonetti et s'en prend au LOSC

Dans un communiqué publié ce lundi, le FC Metz défend publiquement son entraîneur Frédéric Antonetti, expulsé vendredi face au LOSC (0-0) après une altercation avec Sylvain Armand et désormais sous la menace d'une suspension. Les Grenats indiquent que leur technicien a été "victime de propos déplacés" et demandent à ce que cesse la pression mise sur les arbitres.

Frédéric Antonetti est sous la menace d'une suspension, pouvant aller jusqu'à quatre mois. Selon nos informations, la commission de discipline de la LFP se réunira mercredi pour statuer sur le cas de l'entraîneur du FC Metz, expulsé vendredi en fin de rencontre face au LOSC, qui a connu une altercation avec Sylvain Armand, coordinateur technique des Dogues.

>> Ligue 1: les infos en direct

"Antonetti a été victime de propos déplacés"

Dans un communiqué publié ce lundi, le FC Metz reconnaît que la réaction de son entraîneur "a pu apparaître excessive" mais tient malgré tout à défendre son technicien. "Suite à l’expulsion d’Edon Zhegrova dans les arrêts de jeu, les dirigeants du LOSC se sont présentés sur le bord de la pelouse afin de mettre la pression sur le quatrième arbitre. Malgré la demande du staff technique messin de cesser d’invectiver le corps arbitral, les dirigeants lillois ont poursuivi, dans un premier temps depuis le bord pelouse, d’où ils n’ont pas vocation à suivre la rencontre, puis dans la zone technique de Frédéric Antonetti, réservée à l’entraîneur visiteur, retracent les dirigeants messins dans leur communiqué. Alors qu’il les avait une première fois repoussés hors de sa zone technique, Frédéric Antonetti a été victime de propos déplacés de la part d’un des dirigeants lillois."

Metz demande "de faire cesser les provocations et les tentatives de pression sur les arbitres"

Antonetti risque désormais une suspension pouvant aller de deux matchs (pour comportement excessif) à quatre mois (tentative de brutalité). "Face au manque de respect et aux tentatives de pression qui auraient pu avoir une incidence sur l’issue du match, alors que le club grenat se bat pour se maintenir parmi l’élite, Frédéric Antonetti a réagi pour défendre les intérêts de son équipe, explique encore le club messin. Par conséquent, le FC Metz apporte son soutien à Frédéric Antonetti et demande à la Ligue de Football Professionnel, à l’heure d’aborder une fin de saison déterminante pour l’avenir de certains clubs, de faire cesser les provocations et les tentatives de pression sur les arbitres au bord des pelouses de Ligue 1."

Concernant Sylvain Armand, la LFP attend de voir si le rapport de l'arbitre justifie une convocation ou une sanction. Les images du diffuseur (Amazon) seront utilisées dans cette faire pour le verdict, en sachant qu'une caméra-isolée suivait Antonetti au moment de l'incident avec Armand.

Quelques instants après la partie, Frédéric Antonetti avait justifié son comportement en conférence de presse, ne supportant pas le "coup de pression" du staff technique adverse. "Je dis que quand on m'agresse, je réponds (..) Ils veulent gagner le match par force et ça arrive trop souvent, s'était plaint Antonetti. Vous vous en prenez à moi. Vous parlez d'image du foot français mais quand il y a deux dirigeants qui viennent, vous ne dites rien?!".