Lille – Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ce dimanche ?

C’est le match à ne surtout pas manquer ce week-end ! Monaco va défendre sa place à Lille, pour la douzième journée de Ligue 1 Uber Eats. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lille – Monaco ce dimanche !

Les Dogues sont septièmes, juste derrière Monaco. Le LOSC a remporté ses deux dernières confrontations contre Lens (1-0) et Strasbourg (0-3).

Les Lillois sont déterminés à prendre le pas sur les Monégasques. En effet, seuls deux points les séparent au tableau. Cependant, José Fonte et Benjamin André, suspendus, ne seront pas titulaires. C’est donc l’occasion pour les joueurs du Rocher de s’imposer à l’extérieur et de rivaliser avec Rennes et Marseille au classement. On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lille – Monaco ce dimanche !

Regardez le match Lille – Monaco ce dimanche !

Vous pouvez assister au match Lille – Monaco sur la chaîne Le Pass Ligue 1, ce dimanche 23 octobre à 20 heures 45.

